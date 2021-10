William Shatner eröffnet die Global Leadership Podcast Series ‚Unlocking Resilience‘, die ab heute verfügbar ist

Der bekannte Schauspieler, Autor, Produzent, Regisseur, Philanthrop und jetzt auch Raumfahrer William Shatner ist der jüngste Influencer, der in der Everbridge Global Leadership Series spricht - verfügbar nun im neuen Podcast-Format





Auftaktfolge ergründet das Zusammenspiel von Führungsrolle, Technologie und Widerstandsfähigkeit auf persönlicher und beruflicher Ebene



Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) gab heute den Start seines Podcasts Unlocking Resilience™: Global Leadership Series mit William Shatner als ersten Gast bekannt. In diesem ersten Podcast seiner Art kommen weltweit bekannte Influencer, Regierungsführer, oberste Führungskräfte und Gesundheitsexperten zu Wort, während sie das Zusammenspiel von Führungsrolle, Technologie und Widerstandsfähigkeit sowohl auf persönlicher als auch beruflicher Ebene erörtern. Es werden unter anderem Themen wie die Bewältigung persönlicher Herausforderungen zur Realisierung eines belastbaren Lebens, wirksame Strategien zum Aufbau von Unternehmensflexibilität und -kontinuität angesichts kritischer Ereignisse und Perspektiven zur Zukunft von Arbeit, Leben und Unterhaltung in einer Welt nach der Pandemie besprochen.

Der Podcast Unlocking Resilience mit William Shatner – hier verfügbar – steht zudem auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pandora, iHeartRadio, Deezer und JioSaavn & Gaana zum Download bereit.

Indem Shatner mit 90 Jahren als älteste Person im Zuge des historischen Raumfahrtstarts letzte Woche an Bord einer Suborbitalkapsel von Blue Origin ins All geflogen ist, verkörpert er die Essenz von Widerstandfähigkeit. Shatner erzählte von seiner ‚tiefgründigen Erfahrung‘ bei seiner Rückkehr zur Erde. Er blickt auf eine 60-jährige Karriere als preisgekrönter Schauspieler, Regisseur, Produzent, Schriftsteller, Sänger und Reiter zurück. Shatner ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten Hollywoods und engagiert sich stark für das Gemeinnützige.

In der ersten Folge von Unlocking Resilience teilt Shatner: „Es ist eine Sache, ein Geschäft zu gründen, den Tag zu beginnen und alles läuft nach Plan. Wenn jedoch auf einmal das Telefon nicht funktioniert oder ein Anruf mit einem Notfall eingeht... ist alles umsonst. Und da muss man widerstandsfähig sein. Und genau diese Widerstandsfähigkeit macht eine Führungsperson aus.“

Unlocking Resilience ist die jüngste Erweiterung der erfolgreichen Everbridge Global Leadership Series, die kürzlich einen Gold Stevie® Award für die Communications Campaign of the Year(Kommunikationskampagne des Jahres) gewonnen hat. Sie umfasst bis dato über 100 Gäste und zog die Aufmerksamkeit von mehr als 40.000 Entscheidungsträgern von Unternehmen und Regierungen in 150 Ländern auf sich. Der neue Podcast ist auf das Zielpublikum oberster Führungskräfte sowie Führungspersönlichkeiten auf jeder Ebene in öffentlichen und privaten Organisationen ausgelegt.

Zu den Gastgebern gehören der Senior Leaders Chief Executive Officer von Everbridge David Meredith, der weltweit renommierte Technologe und Chief Experience Officer Dr. John Maeda, Chief Revenue Officer Vernon Irvin, Chief Digital Officer Suma Nallapati sowie Chief Security Officer Tracy Reinhold. Kommende Gäste und Experten der Widerstandsfähigkeit werden im Laufe des verbleibenden Jahres verkündet.

„Wir haben die Podcast-Reihe ‚Unlocking Resilience‘ von Everbridge entwickelt, um die Best Practices, Strategien und Einblicke einiger der weltweit bekanntesten Influencer zu teilen, indem wir sie fragen, wie sie Widerstandsfähigkeit sowohl in ihrem privaten als auch beruflichen Leben erlangt haben“, sagte David Meredith von Everbridge. „Unsere Zuhörer bestehen aus obersten Führungskräften und Entscheidungsträgern in der Branche und rund um den Globus, die ihren eigenen Ansatz und ihre Verfahren zur Sicherstellung von Widerstandsfähigkeit hinterfragen.“

Für jede aufgenommene Folge wird Everbridge eine Spende an die CDC Foundation, einegemeinnützige Stiftung, die vom US-Kongress genehmigt ist, überweisen, um gemeinnützige Partner und Ressourcen aus dem privaten Sektor zu mobilisieren, um die kritische Mission zum Schutz der Gesundheit der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu unterstützen.Seit 1995 hat die CDC Foundation über 1,6 Milliarden US-Dollar eingenommen und mehr als 1.200 Programme gestartet, die zahlreiche Gesundheitsbedrohungen bekämpfen - von chronischen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs über Infektionskrankheiten wie das Rotavirus und HIV bis hin zu Kriseneinsätzen wie bei COVID-19 und Ebola. Für eine Spende an die CDC Foundation besuchen Sie die Spendenseite des Everbridge-Teams unter https://give.cdcfoundation.org/Everbridge oder die Seite der ‚Crush COVID‘-Kampagne unter www.give4cdcf.org.

In seinem kürzlichen Gespräch mit David Meredith teilte Präsident Clinton seine Sicht auf die Stärkung der US-weiten Bemühungen zur Vorbereitung und Reaktion auf verschiedene digitale, naturbedingte und menschengemachte Krisen, wobei er anmerkte: „In den schlimmsten Zeiten sind wir alle nur Menschen, unsere Unterschiede lösen sich auf und wir benötigen alle das gleiche… [mit] Widerstandskraft sind die Menschen die Gestalter ihrer Zukunft.“

Während einer anderen Keynote über die Reaktion von Unternehmen auf COVID-19 sagte Steve Forbes: „Unternehmen wissen es auf neue Weise zu schätzen, [auf große kritische Ereignisse] vorbereitet zu sein, indem sie die Bemühungen im Bereich der Risikoversicherung verstärken. So viele Unternehmen haben gut reagiert und Dinge getan, die sie nicht für möglich gehalten hätten. Ich denke, das zeigt, dass Innovationsgeist, Kreativität, Wandlungsfähigkeit sehr sehr mächtig sein können.“

Die Global Leadership Series von Everbridge umfasst Gespräche mit Vorstandsmitgliedern und obersten Führungskräften von Accenture, Aviva, Capital One, The Coca-Cola Company, Fannie Mae, Ford Motor Company, Fortinet, Goldman Sachs, Houston Methodist Hospital, Humana, IBM, Invesco, Major League Baseball, der Mayo Clinic, Moderna, Salesforce.com, Siemens, Volkswagen und vielen anderen.

Für den Podcast „Unlocking Resilience“ von Everbridge besuchen Sie den Everbridge Blog.

Über Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ:EVBG) ist ein globaler Anbieter von Unternehmens-Software-Anwendungen, mit denen Organisationen ihre Maßnahmen zur Reaktion auf kritische Ereignisse automatisieren und beschleunigen können. Dadurch gewährleisten sie die Sicherheit von Personen und die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in Krisensituationen: Keep People Safe and Organizations Running™. Wenn die öffentliche Sicherheit beispielsweise durch Schießereien, Terroranschläge oder Unwetter bedroht ist bzw. kritische Unternehmensabläufe durch IT-Ausfälle, Cyber-Attacken, Produktrückrufe oder Unterbrechungen der Lieferkette gestört werden, verlassen sich über 5.800 Kunden weltweit darauf, dass die Critical Event Management Platform von Everbridge schnell und zuverlässig Bedrohungsdaten sammelt und auswertet, gefährdete Personen und einsatzbereite Helfer lokalisiert, die sichere Ausführung vordefinierter Kommunikationsprozesse über mehr als 100 verschiedene Kommunikationsmodalitäten automatisiert und den Fortschritt bei der Umsetzung von Reaktionsplänen überwacht. Everbridge betreut 8 der 10 größten Städte in den USA, 9 der 10 größten Investmentbanken in den USA, 47 der 50 größten nordamerikanischen Flughäfen, 9 der 10 weltweit größten Beratungsfirmen, 8 der 10 weltweit größten Autohersteller, 9 der 10 größten Gesundheitsdienstleister in den USA und 7 der 10 größten Technologieunternehmen in der Welt. Everbridge unterhält seinen Hauptsitz in Boston sowie weitere Niederlassungen in 25 Städten rund um den Globus. Weitere Informationen finden Sie unter www.everbridge.com

Hinweise auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995, darunter insbesondere Aussagen bezüglich der erwarteten Chancen und Trends für das Wachstum in unseren kritischen Kommunikations- und Unternehmenssicherheitsanwendungen und in unserem Gesamtgeschäft, unserer Marktchancen, unserer Erwartungen im Hinblick auf den Umsatz unserer Produkte, unseres Ziels, die Führungsposition in unserem Markt aufrechtzuerhalten und die Märkte zu erweitern, in denen wir um Kunden konkurrieren, sowie bezüglich der erwarteten Auswirkungen auf unsere Finanzergebnisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen sowie auf den derzeitigen Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Begriffe wie „erwarten“, „voraussichtlich“, „sollten“, „überzeugt sein“, „anstreben“, „projektieren“, „Ziele“, „schätzen“, „potenziell“, „Prognosen“, „können“, „werden“, „könnten“, „beabsichtigen“ sowie Variationen dieser Begriffe oder ihre Verneinungen sowie Synonyme sollen derartige zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele Faktoren oder Umstände beinhalten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren maßgeblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderen insbesondere die Fähigkeit unserer Produkte und Leistungen, bestimmungsgemäß zu funktionieren und die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen; unsere Fähigkeit, gegebenenfalls übernommene Geschäftsbereiche und Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen und zu binden und den Umsatz mit Bestandskunden zu erhöhen; unsere Fähigkeit, den Umsatz mit unserer Anwendung Mass Notification und/oder anderen Anwendungen zu steigern; Entwicklungen auf dem Markt für gezielte und kontextrelevante kritische Kommunikation oder in dem zugehörigen regulatorischen Umfeld; eventuell ungenaue Einschätzungen der Marktchancen und Prognosen bezüglich des Marktwachstums unsererseits; in der Vergangenheit war unsere Rentabilität nicht durchgängig stabil und Rentabilität wird auch in Zukunft möglicherweise nicht erreicht oder gewahrt; die langwierigen und unvorhersehbaren Vertriebszyklen bei Neukunden; die Art der inhärenten Haftungsrisiken unseres Geschäfts; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu integrieren und zu binden; unsere Fähigkeit, erfolgreiche Beziehungen zu unseren Vertriebs- und Technologiepartnern zu unterhalten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; unsere Fähigkeit, mit dem Wettbewerbsdruck umzugehen; potenzielle Haftpflicht im Zusammenhang mit der Vertraulichkeit und Sicherheit personenbezogener Daten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen sowie andere Risiken, die in den Unterlagen näher beschrieben sind, die wir bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht haben, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr, der am 26. Februar 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen unsere Ansichten am Tag der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung unserer Ansichten zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Alle Everbridge-Produkte sind Warenzeichen von Everbridge, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- oder Unternehmensnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

