Wird aus Palantir bis 2040 eine 1-Billion-Dollar-Aktie?

Wichtige Punkte vorab:

Palantir will bis 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von mehr als 30 % erreichen.

Selbst wenn sich das Wachstum in den folgenden 15 Jahren verlangsamen sollte, könnte das Unternehmen geduldigen Anlegern immer noch große Multi-Bagger-Gewinne bescheren.

Die heftigen Bewertungen könnten allerdings dem Plan im Weg stehen.

Palantir Technologies war seit seiner direkten Listung im vergangenen September eine bislang volatile und polarisierende Anlage. Die Bullen behaupteten in der Data-Mining-Plattform des Unternehmens weiteres Wachstum zu sehen, da mehr Regierungs- und Unternehmensverträge abgeschlossen werden.

Den Bären zufolge ist Palantir zu stark von Regierungskunden abhängig, zudem gebe es zu viel Konkurrenz, außerdem sei das Geschäft zutiefst unrentabel - und die Aktie zu teuer.

Der Aktienkurs von Palantir hat im vergangenen Jahr wilde Schwankungen erlebt, aber er hat sich seit dem ersten Handel zu 10 US-Dollar pro Aktie mehr als verdoppelt.

Derzeit wird Palantir mit 41,3 Mrd. US-Dollar bewertet, was dem 27-Fachen des diesjährigen Umsatzes entspricht. Die Bären werden sagen, dass das hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U-Verhältnis) den Aufwärtstrend begrenzen wird, zumal steigende Zinsen und Inflation viele wachstumsstarke Technologiewerte weniger attraktiv machen.

Aber schauen wir über die kurzfristigen Trends hinaus und schauen, ob Palantir in den nächsten zwei Jahrzehnten immer noch große Multibagger-Gewinne erzielen oder sogar zu einer 1-Billion-Dollar-Aktie werden kann.

Palantir erwartet, dass sein Umsatz zwischen 2021 und 2025 jährlich um mindestens 30 % steigen wird. Diese Prognose bedeutet, dass der Umsatz von den angestrebten 1,5 Mrd. US-Dollar in diesem Jahr auf mindestens 4,3 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 steigen wird.

Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses Wachstum durch neue und erweiterte Verträge mit Regierungsbehörden sowie durch das Wachstum seiner Foundry-Plattform für große Geschäftskunden angetrieben wird. Das beschleunigte Wachstum bei den Geschäftskunden im vergangenen Jahr, das das Wachstum des Regierungsgeschäfts im letzten Quartal deutlich übertraf, unterstützt diesen Plan.

Palantir hat keine längerfristigen Ziele über das Jahr 2025 hinaus genannt. Basierend auf dem Wachstumspfad anderer Big-Data-Unternehmen wie Salesforce könnte sich das jährliche Umsatzwachstum des Unternehmens jedoch verlangsamen und in den folgenden zehn Jahren bei etwa 20 % stabilisieren.

Wenn Palantir sein Ziel für 2025 erreicht und seine Einnahmen in den folgenden zehn Jahren weiterhin mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 20 % steigert, könnte das Unternehmen im Jahr 2035 einen Umsatz von fast 27 Mrd. US-Dollar erzielen.

Wenn sich das Umsatzwachstum von Palantir dann auf 15 % pro Jahr verlangsamt, was eher mit der aktuellen Rate von Microsoft vergleichbar wäre, könnte das Unternehmen im Jahr 2040 einen Umsatz von über 53 Mrd. US-Dollar erzielen.

Wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen immer noch zum 20-Fachen seines Umsatzes bewertet wird, könnte seine Marktkapitalisierung 1 Billion US-Dollar übersteigen. Die meisten Tech-Giganten, die ihre Einnahmen jährlich um 15 bis 25 % steigern, werden jedoch nicht zum 20-Fachen ihres Umsatzes bewertet.

Microsoft, für das in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 17 % erwartet wird, wird zum 13-Fachen dieser Schätzung gehandelt. Salesforce, das in diesem Jahr voraussichtlich ein Umsatzwachstum von 24 % erzielen wird, wird nur zum 11-Fachen des diesjährigen Umsatzes gehandelt.

Daher könnte die Marktkapitalisierung von Palantir bis 2040 möglicherweise auf 1 Billion US-Dollar steigen, was jedoch höchst unwahrscheinlich ist. Stattdessen wird sie wahrscheinlich eher bei 500 Mrd. US-Dollar liegen, wenn die Aktie zu einem vernünftigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 gehandelt wird.

Allerdings sollte man als Anleger nicht unbedingt auf die Zahl mit den 12 Nullen achten. Wichtiger ist, dass das Unternehmen nachhaltiges Wachstum schafft.

Das Unternehmen hat bei der US-Regierung fest Fuß gefasst, steht aber immer noch im Wettbewerb mit intern entwickelten Systemen. Die Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) hat beispielsweise ihre eigene Plattform entwickelt, um Falcon von Palantir zu ersetzen. Wenn andere Behörden dem Beispiel von ICE folgen, könnte der Traum des Unternehmens, das „Standardbetriebssystem für Daten in der gesamten US-Regierung“ zu werden, ein jähes Ende finden.

Palantir macht solide Fortschritte in der freien Wirtschaft, aber die Foundry-Plattform hat immer noch viele indirekte Konkurrenten wie C3.ai, Tableau von Salesforce und Glue von Amazon Web Services.

Das Unternehmen glaubt wahrscheinlich, dass sein Ruf als kampferprobte Plattform für das US-Militär und Regierungsbehörden mehr Unternehmenskunden anziehen wird. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Anziehungskraft jahrzehntelang anhält oder sich gegen neuere und hungrigere Player auf dem Data-Mining-Markt durchsetzen kann.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Palantir-Aktie eine vielversprechende langfristige Investition im Hinblick auf das langfristige Wachstum ist. Allerdings steckt das Potenzial bereits mit im Preis. Die hohen Bewertungen könnten das kurz- und langfristige Potenzial begrenzen. Palantir wird in den nächsten zwei Jahrzehnten wahrscheinlich keine Billion-Dollar-Bewertung erreichen, aber es könnte immer noch besser abschneiden als der Markt.

Der Artikel Wird aus Palantir bis 2040 eine 1-Billion-Dollar-Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Leo Sun besitzt Aktien von Amazon, Palantir Technologies Inc. und Salesforce.com. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, C3.ai, Inc., Microsoft, Palantir Technologies Inc. und Salesforce.com. Dieser Artikel erschien am 25.11.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool