Wird General Mills 2021 erneut die Dividende erhöhen?

Das Börsenjahr 2020 neigt sich inzwischen dem Ende entgegen. Wir befinden uns bereits im Dezember und neben der Adventszeit beginnt die finale Börsenperiode in diesem Jahr. Das wiederum führt dazu, dass sich der Blick zwangsläufig auf die kommenden zwölf Monate richtet. Auch so manche Dividende wird dadurch wieder interessanter.

Lass uns heute einer sehr konkreten Frage nachgehen. Nämlich: Wird General Mills im nächsten Jahr erneut moderat die eigene Dividende erhöhen? In diesem Jahr hat das Management jedenfalls einen ersten, moderaten Schritt gewagt, was ein sehr vorsichtiger Indikator für die weitere Dividendenentwicklung sein könnte.

General Mills: Die 2021er-Dividende im Blick!

Grundsätzlich gibt es natürlich nicht die eine Dividende bei General Mills, sondern weiterhin vier Quartalsdividenden an der Zahl. Trotzdem hat das Management im letzten Jahr das erste Mal die eigene Ausschüttungssumme je Vierteljahr angehoben, was ein solider Indikator für die weitere Entwicklung sein könnte.

In 2020 hat General Mills die eigene Quartalsdividende von 0,49 US-Dollar auf das derzeitige Niveau von 0,51 US-Dollar erhöht. Das entsprach einem Dividendenwachstum von ca. 4 % im Vergleich zum Vorjahr. Definitiv ein solides, moderates Ausschüttungswachstum. Wenn das so weiterginge, könnten langfristig deutlich höhere Dividenden auf die Investoren lauern.

Foolishe Investoren sollten allerdings auch wissen, dass das die erste Dividendenerhöhung seit einem ziemlich langen Zeitraum gewesen ist. Mehr als drei Jahre lang ließ das Management die Quartalsdividende auf dem jeweiligen Vorquartalsniveau. Oder, anders ausgedrückt: Eine Dividende von 0,49 US-Dollar ist über diesen Zeitraum prägend für die Aktie gewesen. Das lag wiederum daran, dass der Abbau von Schulden zunächst Priorität besessen hat. Nachdem General Mills über drei Jahre einen ordentlichen Betrag für die Schuldenreduzierung verwenden konnte, könnte der Weg frei werden für höhere Dividenden.

Der Blick auf das Ausschüttungsverhältnis

Grundsätzlich ist es aber nicht nur die Historie, die Aufschluss über die Dividendenentwicklung geben kann. Nein, sondern auch die operative Verfassung ist wichtig, wenn wir das weitere Dividendenpotenzial bewerten wollen. Bei General Mills gilt derzeit: Mehr könnte definitiv möglich sein.

Wir haben zwei attraktive Vergleichswerte, die wir jetzt heranziehen können: Einmal den Gesamtjahresgewinn für das Geschäftsjahr 2020, das zum Ende des Frühjahres endete, sowie auch die frischen Zahlen für das erste Quartal des neuen Börsenjahres. Zwei Werte, die zeigen, dass die General-Mills-Dividende nicht am Limit ist.

Gemessen an einem 2020er-Gewinn je Aktie in Höhe von 3,59 US-Dollar läge das Ausschüttungsverhältnis derzeit bei 56,8 %. Wenn wir das letzte Quartalsergebnis von 1,00 US-Dollar beziehungsweise 1,03 US-Dollar (ein Wert auf bereinigter Basis) heranziehen, läge das Ausschüttungsverhältnis bei ca. 50 %. Hier sehen wir: Die aktuelle ist sehr nachhaltig.

General Mills: Höhere Dividende 2021?

Wenn du mich fragst, stehen die Indikatoren daher nicht schlecht dafür, dass sich General Mills im kommenden Jahr erneut eine höhere Dividende wird leisten können. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie der operative Erfolg sich fortsetzt. Das letzte Quartal hat möglicherweise überproportional von einem COVID-19-Effekt profitieren können. Es ist gewiss nicht unFoolish, auf das nächste Zahlenwerk zu warten.

Trotzdem: Wenn ich mir die relevanten Faktoren wie die Historie, das Ausschüttungsverhältnis und eben das beginnende Dividendenwachstum ansehe, so glaube ich, dass eine moderate Dividendenerhöhung im nächsten Jahr 2021 locker leistbar und möglich ist.

appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

