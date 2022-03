Wird Upstart Holdings bis 2030 mehr wert sein als Meta Platforms (Facebook)?

Der Umsatz von Upstart stieg 2021 um 264 %.

Das Unternehmen hat es auf einen Kreditmarkt von 6 Billionen US-Dollar abgesehen.

Die Aktie muss bis 2030 jährlich um 55 % steigen, um Meta Platforms einzuholen.

Wichtige Punkte

Wenn du in Wachstumsunternehmen investierst, ist es wahrscheinlich, dass nur einige wenige Aktien langfristig deine Rendite bestimmen werden. Das sind Unternehmen wie Netflix, Amazon und Apple. Das sind Aktien, die im Laufe eines Jahreszehnts oder länger um ein Vielfaches an Wert gewinnen und damit alle Verlierer in deinem Portfolio mehr als ausgleichen. Angesichts des jüngsten Wachstums von Upstart Holdings sieht es so aus, als ob die disruptive Kreditplattform die Chance hätte, einer dieser langfristigen Wertzuwächse für Wachstumsinvestoren zu werden. Wenn das der Fall ist, dachte ich, es wäre interessant, das Unternehmen mit einem der Mega-Cap-Technologieriesen zu vergleichen und zu sehen, ob es das Potenzial hat, deren Größe in zehn Jahren zu erreichen.

Upstart ist ein Unternehmen, das künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, um die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern zu bewerten, und versucht, die Abhängigkeit der Finanzbranche vom traditionellen FICO-Score zu überwinden, der das Kreditrisiko eines Kreditnehmers nicht immer richtig einschätzen kann. Wird es bis 2030 mehr wert sein als der Technologieriese Meta Platforms , ehemals Facebook? Lass es uns herausfinden.

2021 war das Wachstum wahnsinnig stark

Upstart hatte ein phänomenales Jahr 2021, in dem die Akzeptanz bei seinen Bankpartnern anhielt und das Unternehmen stark in die Automobilfinanzierung expandierte. Die Gesamteinnahmen im Jahr 2021 betrugen 849 Mio. US-Dollar, 264 % mehr als 2020. Das Kreditvolumen erreichte 11,8 Mrd. US-Dollar, 338 % mehr als im Vorjahr. Das Kreditvolumen ist eine wichtige Kennzahl, denn Upstart kassiert für jeden Kredit eine Gebühr. Je mehr Kredite seine Bankpartner vergeben (Upstart vergibt in der Regel selbst keine Kredite), desto mehr Gebühreneinnahmen erhält das Unternehmen.

Obwohl das Unternehmen schnell wächst, ist Upstart hochprofitabel. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Upstart einen Nettogewinn von 135 Mio. US-Dollar, was einer Nettomarge von 16 % entspricht. Wenn das Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren reift und nicht mehr so stark in sein Wachstum investiert, sollten die Investoren erwarten, dass die Nettogewinnspanne steigt.

Zusammen mit dem Quartalsbericht für 2021 gab das Management von Upstart auch eine Prognose für dieses Jahr ab. Für 2022 wird ein Umsatz von 1,4 Mrd. US-Dollar erwartet, was einem Wachstum von 65 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das ist zwar nicht so stark wie das 264%ige Wachstum im Jahr 2021, aber wenn Upstart jedes Jahr ein starkes zweistelliges Wachstum verzeichnen kann, wird dieses Unternehmen in zehn Jahren viel größer sein.

Die Marktchance ist groß, aber es gibt einen Haken

Das Management von Upstart ist der Meinung, dass das Unternehmen ein jährliches Kreditvolumen von 6 Billionen US-Dollar bearbeiten kann. Der größte Teil dieses Marktes entfällt auf Hypothekenkredite mit einem geschätzten jährlichen Kreditvolumen von 4,6 Billionen US-Dollar. Automobil- und Privatkredite, die beiden Kategorien, in denen Upstart derzeit tätig ist, haben zusammen ein jährliches Kreditvolumen von 823 Mrd. US-Dollar.

Upstart wickelte 2021 nur 11,8 Mrd. US-Dollar an Krediten ab. Es gibt also noch viel Potenzial, um allein bei Privat- und Autokrediten zu wachsen. Wenn das Unternehmen jedoch die dominante Kreditplattform auf der ganzen Welt werden will, muss es irgendwann den Hypothekenmarkt erobern. Auch wenn 6 Billionen US-Dollar ein gigantischer Markt zu sein scheinen (und das ist er auch), sieht Upstart nur einen kleinen Teil jedes Kredits, den es vergibt, als Umsatz. Bei einem Kreditvolumen von 11,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 verdiente Upstart beispielsweise 801 Mio. US-Dollar an Gebühreneinnahmen, das sind 6,8 % des Kreditvolumens. Das sollten Anleger bedenken, wenn sie sich den 6 Billionen US-Dollar schweren Kreditmarkt ansehen, den Upstart anpeilt.

Größer zu werden als Meta Platforms scheint unwahrscheinlich

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Upstart eine Marktkapitalisierung von etwa 11 Mrd. US-Dollar. Meta Platforms hat selbst nach dem massiven Ausverkauf in den letzten Monaten eine Marktkapitalisierung von etwa 570 Mrd. US-Dollar. Wenn Upstart bis 2030 eine Marktkapitalisierung von 570 Mrd. US-Dollar erreichen will, muss der Aktienkurs von jetzt an bis dahin jährlich um 55 % steigen. Das ist viel mehr als die historische jährliche Rendite des Aktienmarktes von 10 %.

Betrachten wir das Ganze einmal aus einer anderen Perspektive, indem wir den Nettogewinn von Meta mit dem von Upstart vergleichen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Meta einen Nettogewinn von 39,4 Mrd. US-Dollar. Upstart erwirtschaftete, wie oben erwähnt, 135 Mio. US-Dollar. Um Metas Nettoeinnahmen von 2021 bis Ende 2030 zu erreichen, müsste Upstart seinen Gewinn neun Jahre lang um 88 % pro Jahr steigern. Das ist zwar nicht unmöglich, aber es ist unwahrscheinlich, dass Upstart - oder überhaupt ein Unternehmen - so lange so schnell wachsen kann. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Aktien von Upstart bis 2030 nicht mehr wert sein als der Social-Media-Riese, es sei denn, der Marktwert von Meta sinkt bis dahin erheblich.

Upstart ist vielleicht kein zukünftiger Technologieriese, aber das heißt nicht, dass es eine schlechte Investition ist. Wenn das Unternehmen sein Kreditvolumen weiter steigert und schließlich in das Hypothekengeschäft einsteigt, wird der Aktienkurs von Upstart im Jahr 2030 wahrscheinlich viel höher sein als heute. Das macht die Aktie zu einer attraktiven Gelegenheit für Wachstumsinvestoren mit einem langfristigen Zeithorizont.

Der Artikel Wird Upstart Holdings bis 2030 mehr wert sein als Meta Platforms (Facebook)? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Brett Schafer auf Englisch verfasst und am 26.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Brett Schafer besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, Apple, Meta Platforms, Inc., Netflix und Upstart Holdings, Inc. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: The Motley Fool empfiehlt folgende Optionen: long März 2023 $120 Calls auf Apple und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images