Wirecard: Aktie schießt um über 100 Prozent nach oben

So ganz können die Börsianer immer noch nicht die Finger von dem gefallenen Stern Wirecard lassen, wenn man sich die heutige extreme Kursbewegung der Aktie anschaut. In den Handel mit einem Kurs von 50 Cent gestartet, sind die Papiere heute in der Spitze bis auf 1,80 Euro das Stück angezogen. Derzeit notieren sie immer noch mit einem Plus von über 100 Prozent bei gut einem Euro.

Ein Grund für diese plötzliche Kursbewegung lässt sich bisher nicht ausmachen. Am Markt sehen einige den Impuls durch Shortseller verursacht, die Aktien zurückkaufen, um ihre Short-Positionen realisieren zu können. Mit dem Fall von Wirecard haben einige Short-Seller Millionengewinne eingeheimst.

Der einzige signifikante Datenpunkt für die Aktie ist die Fortsetzung des Bundestagsausschußes, doch die nächste Sondersitzung findet erst nächste Woche, am 12. Januar statt.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Anton Garin / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: ETF-Ratgeber – So finden Sie die besten Indexfonds