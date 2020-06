Wirecard: Softbank-Manager soll in den Aufsichtsrat einziehen und für mehr Vertrauen sorgen – Aktie reagiert positiv

Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann will Kreisen zufolge einen wichtigen Partner in das Kontrollgremium des Zahlungsdienstleisters holen. Die Berufung von Samuel Merksamer, der bei Softbank einer der Manager des Technologie-Investitionsfonds Vision Fund ist, solle verloren gegangenes Vertrauen von Investoren wiedergewinnen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine entsprechende Mitteilung könnte noch diese Woche kommen, hieß es weiter. In der Personalie würde demnach auch Vertrauen von Softbank in den schwer unter Druck geratenenen Dax-Konzern zum Ausdruck kommen.

Allerdings steht der Vision Fund aktuell auch nicht in dem gerade in dem besten Licht. Mit nicht geglückten Investitionen in Uber, WeWork und einer indischen Hotelkette hatte der Zukunftsfonds große Summen in den Sand gesetzt und für einen Rekordverlust im ersten Quatla bei Softbank gesorgt. Unterm Strich reagieren die Anleger trotzdem positiv: Wirecard-Aktien bauten ihre Gewinne am Mittwoch infolge der Nachricht auf zuletzt 2,85 Prozent aus.

Softbank war mit einer Wandelanleihe über 900 Millionen Euro bei Wirecard eingestiegen. Wirecard hat seit über einem Jahr Mühe, Vorwürfe rund um möglicherweise illegale Buchführungspraktiken restlos auszuräumen. Eine Sonderprüfung der Bücher Jahre 2016 bis 2018 konnte die Sorgen von Anlegern nicht lindern, sondern sorgte für zusätzliche Unsicherheit. Der Kurs war daraufhin abermals eingebrochen. Wirecard hat mittlerweile einen Vorstandsumbau mit drei neuen Managern angekündigt, auch für das Kontrollgremium hatte Eichelmann bereits eine Stärkung in Aussicht gestellt.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Homepage Wirecard