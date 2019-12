WIRECARD taumelt immer noch

Wirecard AG - WKN: 747206 - ISIN: DE0007472060 - Kurs: 106,300 € (XETRA)

In der Wirecard-Aktie setzt sich die bereits in der letzten Woche begonnene Erholung kurzfristig weiter fort. Mit einem Plus von 0,80 % führt die Aktie momentan die Gewinnerliste im Dax an, der im Gegensatz zu Wirecard heute früh leicht im Minus notiert. Diese relative Stärke kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor den Käufern in der Wirecard-Aktie noch eine ganze Menge Arbeit liegt, wollen diese einen neuen Aufwärtstrend etablieren. Die aktuelle Erholung findet auf relativ tiefem Niveau und in einem mittelfristig bärischen Umfeld statt.

Neue Tiefs sind weiterhin möglich!

Wie bereits geschrieben, wird Wirecard momentan in einem Bärenmarkt gehandelt. Nach langer Konsolidierung unterhalb von 160 EUR wurde der entscheidende Supportbereich bei 130,40 EUR Mitte Oktober bärisch gebrochen. Verantwortlich dafür war wieder einmal ein Artikel in der Financial Times, in dem es um die Bilanzierungspraktiken von Wirecard ging. Von diesem Schock konnte sich die Aktie bis heute nicht erholen. Zwar kam es im Anschluss zu mehreren Konsolidierungen inklusive der aktuellen, das Ruder herumreißen konnten die Käufer bisher aber nicht. Im laufenden Abwärtstrend wären so neue Tiefs möglich, wobei es auch wieder zurück in den zweistelligen Preisbereich gehen könnte.

Wirecard AktieChancenlos sind die Käufer trotzdem nicht!

Ein wenig Hoffnung flammt jedoch auf, wenn man etwas weiter aus dem Chart herauszoomt. Der aktuelle Trend ist zwar abwärts gerichtet, steuert jedoch auf einen zentralen Unterstützungsbereich bei 95,50-86,00 EUR zu. Hier wurde bereits der Crash Anfang des Jahres beendet und auch in 2018 zeigte sich dieser Preisbereich als relativ gute Unterstützung. Es besteht mittelfristig also die Möglichkeit, in dieser Preiszone wieder Fuß zu fassen. Gleichzeitig wäre ein nachhaltiger Ausbruch darunter als weiteres Drama für Investoren zu bezeichnen.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)