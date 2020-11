Wochenausblick: DAX bleibt in enger Range. BIP, ifo und Öl im Blickpunkt!

Nach dem stürmischen Novemberstart – ausgelöst durch die US-Wahl und die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff – legten die Aktienmärkte in der abgelaufenen Woche eine Pause ein und notierten mehrheitlich seitwärts.

In der kommenden Woche steht in Deutschland die Entscheidung an, wie mit den Ende November auslaufenden Coronamaßnahmen weiter verfahren wird. Dies und einige wichtige Wirtschaftsdaten wie der ifo-Geschäftsindex und die US-Arbeitsmarktdaten, könnten den Märkten Impulse geben. Von Unternehmensseite stehen kaum wichtige Termine im Kalender – einzig der Black Friday.

Die Renditen am Anleihenmarkt gaben im Wochenverlauf mehrheitlich nach. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um vier Punkte gegenüber der Vorwoche auf Minus 0,584 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papier um fünf Punkte auf 0,84 Prozent. Die Edelmetalle zeigten zeitweise deutliche Schwankungen. Im Vergleich zur Vorwoche verbuchten Gold und Silber leichte Verluste. Platin legte derweil gegen den Trend über sechs Prozent auf rund 950 US-Dollar pro Feinunze zu. Am Ölmarkt werden die Bullen immer mutiger. Die dritte Woche in Folge legte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil zu und nähert sich dem Oktoberhoch von 46 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus BMW und Daimler legten auf Wochensicht jeweils über vier Prozent zu. Stark gefragt waren auch Adidas und Covestro. Defensive Werte wie Beiersdorf und Henkel mussten hingegen deutlich Federn lassen. In der zweiten Reihe fielen vor allem Technologiewerte wie Siltronic und Software AG durch überdurchschnittliche Zugewinne auf. SAF Holland packte gar knapp ein Viertel drauf. Unter den international diversifizierten Branchen- und Strategieindizes standen der Die vergleichsweise ruhige Kursentwicklung der Indizes spiegelt sich keineswegs bei den Einzeltiteln wider. Die Autowerteundlegten auf Wochensicht jeweils über vier Prozent zu. Stark gefragt waren auchund. Defensive Werte wieundmussten hingegen deutlich Federn lassen. In der zweiten Reihe fielen vor allem Technologiewerte wieunddurch überdurchschnittliche Zugewinne auf.packte gar knapp ein Viertel drauf. Unter den international diversifizierten Branchen- und Strategieindizes standen der Global Hydrogen Index, der Stoxx® Europe Banks und der Solactive® European Mergers & Acquisitions Index hoch im Kurs.

Wichtige Termine Deutschland – BIP Q3, detailliertes Ergebnis

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, November

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Dezember

Frankreich – Geschäftsklima, November

Frankreich – Verbrauchervertrauen, November

Frankreich – BIP, Q3 detailliert

Frankreich – Verbraucherpreise, November

USA – in den USA sind die Märkte am Donnerstag geschlossen. Am Freitag schließen sie früher.

USA – Verbrauchervertrauen, November

USA – BIP, Q3, zweite Schätzung

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Oktober

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 21. November

USA- Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.230/13.310/13.460 Punkte Unterstützungsmarken: 12.810/12.980/13.050 Punkte Ist das die Ruhe vor dem Sturm. Selten zuvor bewegte sich der DAX® über mehrere Tage in einer solch engen Range. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild wie gehabt. Auf der Oberseite findet der Index zwischen 13.230 und 13.310 Punkten eine starke Widerstandszone. Nach unten sichert aktuell die Zone zwischen 12.980 und 13.050 Punkten zunächst ab. Ein Ausbruch aus der Bandbreite könnte den Impuls für einen neuen mittelfristigen Trend geben. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 21.10.2020– 20.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.11.2013 – 20.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden siehier . Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 7,55 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 6,40 13.450 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 20.11.2020; 17:47 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 6,92 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 7,39 12.900 15.06.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 20.11.2020; 17:48 Uhr NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

