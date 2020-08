WORKDAY - Nun wieder long?

Workday Inc. - WKN: A1J39P - ISIN: US98138H1014 - Kurs: 184,890 $ (NASDAQ)

Da lacht das Analystenherz: Besser als bei der Aktie von Workday kann ein Fahrplan fast nicht aufgehen. Und die Analyse war so kurz vor den Zahlen im Mai durchaus gewagt. Leider wurden nur zwei der drei geannnten Ziele abgearbeitet. Bis zum Widerstand bei 202,00 USD reichte die Bullenpower nicht ganz aus.

Aktuell ist der Titel durchaus wieder einen Blick wert. Denn die seit Juli erkennbare Konsolidierung im Chart verläuft in Form eines bullischen Keils. Heute versucht sich die Aktie an einem Ausbruch aus dem Keil und attackiert das Zwischenhoch bei 184,88 USD. Auch notiert der Kurs wieder im Bereich einer mittelfristigen Abwärtstrendlinie. Löst sich der Wert dynamisch aus der Formation und auch von der Trendlinie nach oben, sind erneut Kursgewinne in Richtung des noch offenen Ziels bei 202,00 USD möglich.

Absicherungen könnten Trader bereits unter das Mehrtagestief bei 174,52 USD in den Markt legen. Ein Bruch dieses Tiefs wäre zwar noch kein Beinbruch, weil knapp darunter auch der EMA200 verläuft. Dennoch wird die Keilstruktur in diesem Fall unwahrscheinlicher.

Fundamental war und ist Workday teuer bewertet. Für ein Wachstum zwischen 20 und 30 % bezahlt man KGVs von über 60 bzw. über 50. Jetzt wird der ein oder andere Leser vielleicht abwinken, weil es für ihn bereits zur Normalität geworden ist. Dennoch werde ich diese Kennzahlen auch in den aktuellen "Neuer-Markt-Zeiten 2.0" weiter erwähnen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,63 4,19 4,94 Ergebnis je Aktie in USD 2,24 2,73 3,50 Gewinnwachstum 21,88 % 28,21 % KGV 82 68 53 KUV 8,7 7,5 6,4 PEG 3,1 1,9 *e = erwartet

