WTI-Öl bricht 45% ein!

Die Mai-Kontrakte für WTI kollabieren um zeitweise fast 40 Prozent und belasten somit auch die gesamte Wall Street. Wir sehen die Nachfrage auf dem niedrigsten Niveau seit 1995, mit zugleich nahezu vollen Lagerstandorten in Cushing, Oklahoma. Dass die Juni-Kontrakte auf einem deutlich höheren Niveau liegen, ist vor allem den hohen Kapitalzuflüssen in die Öl-ETFs zu verdanken. Anleger drohen hier in den kommenden Wochen ein blaues Wunder zu erleben!