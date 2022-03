Wüstenrot & Württembergische will eine unveränderte Dividende ausschütten

Die Wüstenrot & Württembergische AG (ISIN: DE0008051004) will eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,65 Euro an die Aktionäre ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 18,34 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,54 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 25. Mai 2022 statt.

Das IFRS-Konzernergebnis der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) betrug im Geschäftsjahr 2021 352,2 Mio. Euro, das ist eine Steigerung von 67 Prozent zum Vorjahreswert von 210,8 Mio. Euro. Im Einzelabschluss der W&W AG stieg der Jahresüberschuss (nach HGB) um 11,4 Prozent auf 111,7 Mio. Euro. Die W&W-Gruppe verbuchte 2021 in der Schaden-/Unfallversicherung bei den gebuchten Bruttobeiträgen Zuwächse um 6,7 Prozent auf 2,19 Mrd. Euro. Die Schaden-Kosten-Relation in der Schaden-/Unfallversicherung (Combined Ratio) verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 87,7 Prozent.

„Für alles das, was wir selbst als W&W-Gruppe beeinflussen und bestimmen können, erwarten wir 2022 eine weiterhin positive Entwicklung“, wie der Vorstandsvorsitzende der W&W AG, Jürgen A. Junker, mitteilte.

Das Unternehmen entstand im Jahr 1999 aus dem Zusammenschluss der Unternehmen Wüstenrot und Württembergische. Die börsennotierte Wüstenrot & Württembergische AG ist die Holding der W&W-Gruppe. Die Firma hat ihren Sitz in Stuttgart und ist in den Geschäftsfeldern Wohnen und Versicherung sowie W&W Brandpool tätig. Im W&W-Konzern arbeiten insgesamt rund 13.000 Mitarbeiter.

