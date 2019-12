XYLEM - Wo liegen die Handelsmarken bei der Wasser-Aktie?

Xylem Inc. - WKN: A1JMBU - ISIN: US98419M1009 - Kurs: 77,980 $ (NYSE)

Seit Ende Februar bewegt sich die Die Xylem-Aktie in einer Handelsspanne zwischen grob 73 und 85 USD. Nach einem steilen Rallyschub im Oktober kam es nochmals zu einem Kurseinbruch an das untere Ende der Range. Von dort aus zieht der Wert jetzt wieder nach oben. Inmitten der Handelsspanne ist das Chartbild absolut neutral zu werten. Akuter Handlungsbedarf besteht lediglich für kurzfristige Trader. Wir zeigen die wichtigsten Handelsmarken. Einen ausführlichen Artikel des Kollegen Clemens Schmale zum Thema Wasseraktien finden Sie hier.

Weiteres Aufwärtspotenzial bei Ausbruch

Bei 78,70 und 80,00 - 80,50 USD liegen jetzt die nächsten Hürden auf dem Weg der Aktie. Kommt es zu einem Ausbruch über 80,50 USD per Tagesschluss, könnte das gewaltige Gap aus dem Oktober geschlossen werden. Ein Anstieg zum oberen Ende der Seitwärtsrange und den Pullbacklinien bei 86 - 88 USD könnte dann eingeleitet werden. Oberhalb davon wäre Platz bis 100 und 120 USD auf mittel- und langfristige Sicht.

Rutscht die Aktie allerdings nochmals unter 75 USD per Tagesschluss, könnte die Rangeunterkante bei 72,70 - 73,00 USD nochmals getestet werden. Erst unterhalb von 72,60 entstehen per Tages- und Wochenschlusskurs Verkaufssignale.

