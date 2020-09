Zalando-Aktie: Von einem Rekord zum nächsten

Bei Zalando laufen die Geschäfte derzeit trotz aller Umstände gut. Die Aktie hat sogar vor wenigen Tagen erst ein neues Allzeithoch erreicht. Aktuell steht die Aktie bei 75,03 Euro (Stand 01.09.2020) und hat damit seit Jahresbeginn um mehr als 60 % zugelegt.

Angeheizt wurde der Kurs von den guten Zahlen der ersten Jahreshälfte. Denn der Umsatz konnte um knapp 20 % auf 3,6 Mrd. Euro gesteigert werden. Insbesondere das zweite Quartal lief hervorragend.

Zalando lockt Millionen neuer Kunden an

Die Zahl der aktiven Kunden ist im letzten Jahr von 26,4 auf 31 Mio. gestiegen. In diesem Jahr hat sich der Trend noch weiter beschleunigt. Am Ende des zweiten Quartals konnte Zalando inzwischen 34,1 Mio. aktive Kunden zählen. Damit konnte man schon fast so viele neue Kunden anlocken wie im gesamten letzten Jahr.

Diese Kunden sind aber keineswegs einmalige Käufer. In der ersten Jahreshälfte ist die auf 12 Monate hochgerechnete durchschnittliche Zahl der Bestellungen je aktivem Kunden von 4,6 auf 4,7 gestiegen. Auf den ersten Blick mag das als unwichtiges Detail erscheinen. Aber wenn die Zahl der Kunden rapide zunimmt und die durchschnittliche Zahl der Bestellungen je Kunde ebenfalls steigt, hat das einen massiven Einfluss auf den Umsatz. Schließlich kommen dadurch Millionen neuer Bestellungen hinzu, mit denen Zalando Geld verdienen kann.

Starke Zahlen, schwacher Ausblick

Aus diesem Grund ist der Umsatz in der ersten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 19,6 % auf 3,6 Mrd. Euro gestiegen. Zalando konnte aber die Kosten einigermaßen unter Kontrolle halten, sodass der Gewinn deutlich stärker gesteigert werden konnte als der Umsatz. Im ersten Halbjahr lag der Gewinn je Aktie bei 0,14 Euro. Das ist zwar nicht viel, aber schon ein Anstieg um 27 % gegenüber dem Vorjahreswert von 0,11 Euro.

Noch wichtiger ist aber der Trend. Denn allein im zweiten Quartal ist ein Gewinn von 0,47 Euro angefallen. Das bereinigte EBIT, also der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Einmaleffekten, lag im ersten Halbjahr bei 113,3 Mio. Euro.

Die deutlich besser als erwartet ausgefallene Performance hat dazu geführt, dass Zalando die Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben hat, nachdem sie im ersten Quartal aufgrund der Unsicherheit leicht gesenkt wurde. Aktuell erwartet Zalando für das Gesamtjahr ein bereinigtes EBIT von 250 bis 300 Mio. Euro. Zalando erwartet also, dass sich das Wachstum leicht abschwächen dürfte. Denn allein im zweiten Quartal lag das bereinigte EBIT bei 211,9 Mio. Euro. Von diesem Traumwert wird Zalando sich in den nächsten Quartalen wohl wieder weit entfernen.

Im gesamten Geschäftsjahr 2019 lag das bereinigte EBIT bei 224,9 Mio. Euro. Damit dürfte das Ergebnis in diesem Jahr um mindestens 10 % steigen und im besten Fall um ein Drittel.

Kann die Aktie weiter steigen?

Trotz der soliden Performance ist es schwierig, sich vorzustellen, dass die Aktie in naher Zukunft noch sehr viel weiter steigen kann. Zieht man den Gewinn des letzten Jahres als Maßstab heran, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei mehr als 187! Angesichts der Prognose, dass das Ergebnis im schlimmsten Fall nur um 10 % steigen könnte, würde sich am KGV nicht sehr viel ändern. Anleger hoffen offensichtlich auf eine stark steigende Profitabilität in der Zukunft, die die aktuell hohe Bewertung rechtfertigen könnte. Ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird, ist aber aktuell noch nicht zu sagen.

The post Zalando-Aktie: Von einem Rekord zum nächsten appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Zalando