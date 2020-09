Zalando: Der Online-Modehändler ist ein Krisengewinner – Goldman-Sachs sieht jedoch noch mehr Potenzial – Kaufempfehlung treibt den Kurs an

Zalando ist mit einem Plus von weit über 100 Prozent seit dem Tiefpunkt aus dem März-Crash eindeutig einer der absoluten Krisengewinner an der Börse. Wegen der Pandemie geschlossene Geschäfte, Homeoffice oder einfach die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus haben das Interesse der Kunden am Onlineshopping massiv in die Höhe schnellen lassen – und so auch die Aktie des Online-Modehändlers.

Dass das Ende der Fahnenstange jedoch noch lange nicht erreicht sein könnte, zeigt nun eine neue Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Aus der Sicht von Analyst Richard Edwards besteht auch jetzt noch deutlich Spielraum nach oben. Sein Ziel legt er auf 87 Euro fest. Er lobt vor allem die Plattformstrategie des Unternehmens als Triebfeder für Umsatz und Profitabilität. Hierbei bietet das Zalando seinen Markenpartnern individuell zugeschnittene Lösungen für den eigenen Zugang zum Modemarkt.

Nach der Empfehlung ist das Zalando Papier um 5,5 Prozent nach oben geschnellt und notiert derzeit bei einem Wert von 77 Euro. Die charttechnischen Trends zeigen dabei weiterhin steil nach oben.

Angesichts der unklaren Zukunft über den weiteren Verlauf der Pandemie, die nun sehr schnell gehende weitere Adaption der Digitalisierung in diversen Lebensbereichen und auch aus Gründen der Gewohnheit bei vielen Kunden könnte die Einschätzung des Analysten durchaus berechtigt sein.

onvista/dpa-AFX

