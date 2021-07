Zalando-Konkurrent About You-Aktie: Dieses Wachstum lässt aufhorchen?

Ist die Zalando-Aktie die beste Investition oder die von About You? Spätestens seit dem Börsengang des Konkurrenten dürfte diese Frage für Investoren eine besondere Relevanz besitzen. Der Markt des Modeversandhandels ist damit schließlich auch börsentechnisch ein wenig enger geworden.

Möglichkeiten für Wachstum gibt es auf beiden Seiten. Insbesondere die mittelfristige Prognose der Zalando-Aktie mit einem Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro dürfte aufhorchen lassen. Aber auch About You klotzt beim Wachstum und kleckert doch in größerem Stil.

Riskieren wir in diesem Sinne heute einen näheren Blick auf spannende Zahlen und eine starke Prognose. Beides Dinge, die zeigen könnten: Auch der Konkurrent und kleinere Herausforderer besitzt jede Menge Potenzial.

About You-Aktie: Starkes Wachstum, solide Prognose!

Wie wir jetzt mit Blick auf ein Quartalsupdate von About You am 22. Juli dieses Jahres feststellen können, ist es insbesondere das Umsatzwachstum, das begeistert. Der E-Commerce-Akteur steigerte seine Quartalserlöse um starke 65,5 % im Jahresvergleich auf ca. 422,1 Mio. Euro. Insbesondere die DACH-Region bleibt mit einem Umsatzanteil von 218,2 Mio. Euro ein Schwerpunkt.

Ergebnisseitig liegt das bereinigte EBITDA mit einem Verlust von 12,3 Mio. Euro noch in den roten Zahlen. Ohne Zweifel: Für den aktuellen Stand dieser Wachstumsgeschichte ist das bei der About You-Aktie noch zu verschmerzen. Wichtiger ist ohnehin das Momentum, das zu den deutlich zweistelligen Umsatzwachstumsraten geführt hat.

About You verfügt derzeit über 9,2 Mio. aktive Kunden, was ein starkes Ökosystem bilden könnte. Um jedoch fair zu bleiben: Zalando kommt derzeit auf einen Wert, der über das Dreifache höher liegt. Aber die Nutzer bestellen inzwischen 25,9 Mio. Pakete aus dem Hause, was ein überaus starker Wert ist. Mit einem durchschnittlichen Warenwert von 58 Euro ist das Volumen ebenfalls alles andere als klein.

Das Management von About You rechnet mit einem weiterhin starken Wachstum. Im gesamten aktuellen Geschäftsjahr sollen die Umsätze voraussichtlich das obere Ende der Wachstumsspanne zwischen 40 und 50 % erreichen. Konkret bedeutet das, dass sich das Umsatzziel von 1,63 bis 1,75 Mrd. Euro ebenfalls in der größeren Region abspielen könnte. Definitiv ein starkes Zahlenwerk, das der Zalando-Konkurrent hier präsentiert.

Zalando ist trotzdem größer

About You überzeugt mit starken, deutlich zweistelligen Wachstumsraten. Trotzdem können wir festhalten: Die Zalando-Aktie ist derzeit größer und besitzt das größere Ökosystem. Es ist jedoch spannend zu sehen, wie sich über Jahre und Jahrzehnte die Ökosysteme und Wettbewerbsvorteile weiterhin ausspielen. Ein Vorsprung ist zwar noch vorhanden, aber mal sehen, wie nachhaltig er ist.

About You ist jedenfalls ein würdiger, wachstumsstarker Herausforderer. Das können wir mit Blick auf diese Wachstumszahlen durchaus festhalten.

