ZALANDO - Wie tief denn noch?

Die Zalando-Aktie markierte am 07. Juli 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 105,90 EUR. Seitdem befindet sich der Wert einer Abwärtsbewegung. Im Laufe dieser Abwärtsbewegung fiel er unter eine wichtige innere Trendlinie zurück und durchbrach die Unterstützung bei 72,82 EUR.

Die Abwärtsbewegung seit Oktober lief scheinbar in einem bullischen Keil ab. Am 14. Februar fiel die Aktie erstmals aus dem Keil nach unten raus. Damals kam es aber noch zu einem bullischen Reversal. Am Freitag fiel sie erneut unter die untere Keilbegrenzung ab. Dieses Mal gab es kein Reversal. Zudem kommt es heute zu weiteren Verkäufen. Damit deutet sich eine Bestätigung des Bruchs der abfallenden Trendlinie an.

Verkaufswelle könnte beschleunigt werden.

Der Abverkauf seit Freitag deutet eine Beschleunigung des Abverkaufs an. Die Zalando-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 50,34 EUR bis 48,00 EUR abfallen. Dort liegt eine wichtige Unterstützungszone aus einem alten Allzeithoch aus dem Juli 2018 und einem noch offenen Aufwärtsgaps, mit dem die Aktie im Mai 2020 dieses Allzeithoch durchbrach.

Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste der Aktienkurs über das Hoch vom Donnerstag bei 64,28 EUR ausbrechen. Dann wäre der unmittelbare Verkaufsdruck von der Aktie genommen. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich damit aber noch lange nicht. Immerhin könnte sich die Aktie in Richtung des EMA 50 bei aktuell 67,78 EUR erholen.

