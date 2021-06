ZEW-Konjunkturindex sinkt leicht - Experten beurteilen Lage viel besser

Berlin (Reuters) - Börsenprofis blicken wegen sinkender Corona-Infektionen trotz eines kleines Dämpfers weiter recht optimistisch auf die deutsche Konjunktur.

Das Barometer ihrer Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten sank zwar im Juni leicht um 4,6 auf 79,8 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 187 Analysten und Anlegern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 86,0 Zähler gerechnet. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland wird laut ZEW aber inzwischen beurteilt wie vor der Corona-Pandemie im August 2019.

"Die wirtschaftliche Erholung schreitet voran", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Ergebnisse der Umfrage. Die ZEW-Konjunkturerwartungen seien trotz des leichten Abebbens weiter auf sehr hohem Niveau. "Der Rückgang der Erwartungen dürfte größtenteils auf die erheblich bessere Beurteilung der Wirtschaftslage zurückzuführen sein, die inzwischen auf Vorkrisenniveau gestiegen ist." Die Finanzmarktexpertinnen und –experten gingen für das nächste halbe Jahr daher weiter von einer kräftigen Konjunkturerholung aus.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt war im ersten Quartal wegen der Corona-Beschränkungen um 1,8 Prozent gefallen. Ab dem Frühjahr wird Europas größter Volkswirtschaft eine Erholung zugetraut, da wegen sinkender Neuinfektionen Lockerungen in Aussicht stehen und sich die Auftragsbücher der exportabhängigen Industrie gefüllt haben. Im Gesamtjahr könnte es nach Prognose der Bundesregierung zu einem Wachstum von 3,5 Prozent reichen.