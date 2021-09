Zynga kündigt ReVamp an, das erste Multiplayer-Social-Deception-Spiel für Snapchat

Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA), ein weltweit führender Anbieter interaktiver Unterhaltung, gab heute bekannt, dass ReVamp, ein kommendes Multiplayer-Social-Deception-Spiel, in Kürze in ausgewählten Märkten exklusiv für Snapchat erscheinen wird. Das Vampir-Themenspiel wird der erste Social-Deception-Titel auf Snapchat sein und Snapchattern die erste Chance geben, sich in dieses beliebte Genre einzuarbeiten.

Zynga Announces ReVamp, the First Multiplayer Social Deception Game For Snapchat (Graphic: Business Wire)

ReVamp ist ein Echtzeit-Multiplayer-Betrügerspiel, bei dem die Spieler enthüllen wollen, wer der Vampirspieler in ihrer Gruppe von Freunden ist, während sie die Räume eines alten Herrenhauses renovieren. Im Spiel müssen menschliche Spieler Renovierungsaufgaben wie Abriss und Gebäude erledigen, um ihre Überlebenschancen zu verbessern, während sie den Vampir während der Abstimmungsphase identifizieren und besiegen. Vampirspieler müssen Verdacht vermeiden, während sie menschliche Spieler ausschalten, indem sie eine Liste gefälschter Aufgaben im gesamten Herrenhaus erledigen.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Snap fortzusetzen, um unterhaltsame neue packende Spiele zu entwickeln, die sich nahtlos in die hochsozialen Mechanismen ihrer Plattform einfügen“, sagte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. „ReVamp erfindet das Spielgenre der sozialen Täuschung für Snapchats menschliche und Vampirspieler aller Könnensstufen neu.”

„Zynga war einer der ersten Entwickler, der einen Titel auf Snapchat veröffentlicht hat. Seit Beginn unserer Partnerschaft sind wir beeindruckt davon, wie ihre Entwicklungsteams arbeiten, um den Social-Gaming-Bereich zu definieren und unserer Community lustige neue Spielkonzepte und die Erstellung von Inhalten zu bieten“, sagte Pany Haritatos, Head of Snap Games bei Snap. „Da unsere Spieleplattform weiter wächst, unterstreichen Titel wie ReVamp die Entwicklung und das Potenzial der Plattform.”

ReVamp ist Zyngas drittes Spiel, das exklusiv für Snapchat veröffentlicht wird, nach der Ankündigung der Multi-Game-Partnerschaft von Zynga und Snap im Juni 2020. Zynga ist seit dem Start der Snap Games-Plattform ein ursprünglicher Partner von Snapchat und hat zuvor Bumped Out und Tiny Royale zum exklusiven Spielen auf der Plattform veröffentlicht.

Spieler können www.zynga.com besuchen, um weitere Updates zu ReVamp zu erhalten. Snap Games ist für synchrones, mobiles Spielen unter Freunden konzipiert und wurde in der leistungsstarken Spiel-Engine PlayCanvas entwickelt. Die Plattform, die im April 2019 eingeführt wurde, bietet eine kuratierte Auswahl an Original- und Drittanbieter-Spielen.

Um die unterstützenden Assets anzuzeigen, klicken Sie bitte hier: https://www.dropbox.com/sh/a29lhiski2s1o2e/AAA9PeeZwKA9DXhCVGUW1whva?dl=0

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer gewaltigen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Male auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter beispielsweise CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Hair ChallengeTM, Harry Potter: Puzzles & SpellsTM, High Heels!TM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!™, Queen BeeTM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM und Zynga PokerTM. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, hat Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Medienkontakt Zynga:



Kenny Johnston

kjohnston@zynga.com | +1 602-999-1890

Brian Parvizshahi

bparvizshahi@zynga.com