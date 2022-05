USA-PFIZER:Covid-Impfstoff und -Medikament bleiben Milliardengeschäft für Pfizer

Frankfurt (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Pfizer hält trotz nachlassender Nachfrage an der Umsatzprognose für den mit BioNTech entwickelten Covid-19-Impstoff Comirnaty sowie für sein Corona-Medikament Paxlovid fest.

Pfizer erwartet mit Comirnaty unverändert einen Umsatz von 32 Milliarden Dollar in diesem Jahr und geht von Paxlovid-Umsätzen von 22 Milliarden Dollar aus, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Insgesamt rechnet Pfizer trotz Gegenwinds durch negative Wechselkurseffekte weiter mit einem Gesamtumsatz von 98 bis 102 Milliarden Dollar. Im ersten Quartal zog der Umsatz um 77 Prozent auf 25,7 Milliarden Dollar an - ohne die Beiträge von Comirnaty und Paxlovid hätte das operative Wachstum nur zwei Prozent betragen. Der Nettogewinn stieg binnen Jahresfrist um 61 Prozent auf 7,86 Milliarden.