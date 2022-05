TAGESVORSCHAU: Termine am 04. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 04. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 DEU: Basler, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (8.00 h Analysten-Call, 10.00 h Presse-Call) 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 h Call) (11.00 h Hauptversammlung online) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 FRA: EdF, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz 08:00 IRL: Flutter, Q1 Trading Update 10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Robert Bosch, Bilanz-Pk 13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q1-Zahlen 15:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung 15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung 17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen 17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q1-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen 22:05 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: VDA, KBA, VdiK, Kfz-Zulassungszahlen 04/22 CHE: Geberit, Q1-Zahlen DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen DNK: Vestas, Q1-Zahlen ITA: Tim, Q1-Zahlen ITA: Ferrari, Q1-Zahlen NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz NOR: Aker ASA, Q1-Umsatz NOR: Schibsted, Q1-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen USA: BorgWarner, Q1-Zahlen USA: Allegheny Technologies, Q1-Zahlen USA: Etsy, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 03/22 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 03/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahl 04/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 04/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 04/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/22 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 04/22 14:30 USA: Handelsbilanz 03/22 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 04/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Online-Konferenz zur Zukunft von Zahlungssystemen in Europa ("European Payments Conference") u.a. mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz 09:00 DEU: 21. Internationalen Kartellkonferenz (hybride Veranstaltung) u.a. mit Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Sven Giegold, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 11:00 DEU: Pressegespräch Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg (online) 11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk (online) LUX: Fortsetzung der mündlichen Verhandlung um Milliarden-Bußgeld für Google., Luxemburg 11:00 LUX: Urteil des Gerichts der EU zu Rettungsbeihilfe für rumänische Fluglinie TAROM, Luxemburg HINWEIS JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

