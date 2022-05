DEUTSCHLAND-ALLIANZ-AFRIKA:Allianz verbündet sich in Afrika mit Versicherer Sanlam

München (Reuters) - Die Allianz legt fast ihr komplettes Geschäft auf dem afrikanischen Kontinent mit dem südafrikanischen Versicherer Sanlam zusammen.

Das Joint Venture umfasse Geschäfte in 29 afrikanischen Staaten, Namibia komme später dazu, teilten die beiden Versicherungskonzerne am Mittwoch mit. Südafrika sei aus der Vereinbarung ausgeklammert. Das Gemeinschaftsunternehmen sei mit einem Firmenwert von 33 Milliarden südafrikanischen Rand (zwei Milliarden Euro) der größte Versicherer in Afrika und in den meisten Ländern unter den drei größten Anbietern. Welchen Anteil die Allianz daran hält, blieb zunächst unklar. Der Posten des Aufsichtsratschefs soll alle zwei Jahre zwischen den beiden Partnern wechseln. Allianz und Sanlam hatten seit Monaten über die Transaktion verhandelt.