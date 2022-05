ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Safran auf 'Hold' - Ziel 97 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 95 auf 97 Euro angehoben. Der aktuelle Gegenwind sei eingepreist, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt werde seine Erwartungen an den Luftfahrt-Zulieferer und Triebwerksbauer bis 2023/24 auf ein erreichbares Niveau zurückschrauben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 13:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 19:01 / ET