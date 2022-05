M-RKTE-DAX-VORBERICHT:Dax zur Eröffnung niedriger erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

Dank ermutigender Firmenbilanzen hatte sich der Dax am Dienstag stabilisiert und 0,7 Prozent fester bei 14.039 Punkten geschlossen.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht am Mittwoch die US-Zinsentscheidung am Abend (20 Uhr MESZ). Angesicht rasant steigender Preise setzt die Notenbank Fed zum größten Zinssprung seit mehr als 20 Jahren an. "50 Basispunkte scheinen hier ausgemachte Sache zu sein, aber auch eine Anhebung um 75 Basispunkte liegt durchaus im Bereich des Möglichen", fasst Konstantin Oldenburger, Analyst von CMC Markets, die Marktstimmung zusammen. Für die kommenden Monate erwarten die Investoren dann eine Serie weiterer kräftiger Erhöhungen, mit denen die Fed die Inflation ausbremsen möchte.

Einen Vorgeschmack auf die offiziellen Arbeitsmarktdaten am Freitag liefern zudem die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP. Daneben stehen Indikatoren zur Stimmung der deutschen Einkaufsmanager an. Unterdessen setzt sich die Berichtssaison fort. Einblick in ihre Bücher geben unter anderem die Dax-Konzerne Siemens Healthineers, Fresenius und FMC und etliche Nebenwerte, darunter Hugo Boss.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.039,47

Dax-Future

14.018,00

EuroStoxx50

3.761,19

EuroStoxx50-Future

3.710,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.128,79 +0,2 Prozent

Nasdaq

12.563,76 +0,2 Prozent

S&P 500

4.175,48 +0,5 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

null

Nikkei

Kein Handel

Shanghai

Kein Handel

Hang Seng

20.820,32 -1,3 Prozent