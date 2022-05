IRW-News: Fabled Copper Corp. : Fabled Copper meldet vom Gebiet der Davis Keays Eagle-Ader die Entdeckung von 6 weiteren parallelen Adern mit Gehalten von bis zu 6,73% Kupfer

IRW-PRESS: Fabled Copper Corp. : Fabled Copper meldet vom Gebiet der Davis Keays Eagle-Ader die Entdeckung von 6 weiteren parallelen Adern mit Gehalten von bis zu 6,73% Kupfer

Vancouver, British Columbia, 04. Mai 2022 - Fabled Copper Corp. Vancouver, British Columbia - Fabled Copper Corp. (Fabled Copper oder das Unternehmen) (CSE: FABL) gibt Ergebnisse des 2021 durchgeführten Oberflächen-Feldarbeiten-Programms auf seinem Muskwa Kupferprojekt bekannt. Siehe Abbildung 1 unten.

Charts zu den Werten im Artikel Kupferpreis

FABLED COPPER CORP.

Abbildung 1 - Allgemeiner Projekt-Lageplan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.001.png

Das Projekt besteht aus dem Neil Projekt und dem Toro Projekt in British Columbia. Das Unternehmen besitzt auch Rechte am Bronson Projekt. Siehe Abbildung 2 unten.

Abbildung 2 - Lageplan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.002.png

Peter Hawley, Präsident und CEO, berichtet: "Während der Feldsaison 2021 wurden insgesamt 19 spezifische Gebiete kartiert und erkundet und wir begannen das neue Jahr mit der Meldung unserer Erkenntnisse der Lady Luck Sichtung am südlichen Ende des Neil Projekts, gefolgt von Mac; 8A, Harris, 2a und 2b, Creek, Keays South, Belcher Creek, der Magnum Minen-Drohnen-Untersuchung, Magnum, der Drohnen-Mission des Neil-Gebiets, Neil, EM-1, Ram Creek, der Davis Keays Drohnenmission und nun Probenentnahmen im Gebiet der David Keays Eagle-Ader ." Siehe Abbildung 3 unten.

Abbildung 3 - Neil Projekt, Lage von Davis Keays Eagle

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.003.png

Präambel

In den 1950er- und frühen 1960er-Jahren fanden geringfügige Explorationsaktivitäten statt, wobei die Aktivitäten in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren erheblich zunahmen. Die Arbeiten führten zur Entdeckung zahlreicher Kupfersichtungen auf dem Neil Projekt. Die bedeutendsten davon sind die Magnum-Ader (Churchill Copper) und die Eagle-Ader (Davis Keays). Das Lady Adersystem bei der Lady Luck Sichtung wurde zwischen 1969 und 1970 ebenfalls in geringem Umfang unterirdisch erschlossen.

Ader Eagle - Historische Arbeiten 1967-1971

Die Eagle und Harris Adern auf dem Davis Keays Kupferprospekt wurden zur gleichen Zeit wie die Magnum-Lagerstätte in den Jahren 1969 bis 1971 unterirdisch erschlossen.

Die Davis Keays Eagle Ader befindet sich in einer nach Nordosten verlaufenden, vertikal einfallenden Quarz-Karbonat-Scherzone, die durch unterirdische Erschließung auf einer Streichlänge von etwa 1.220 Metern und bis zu einer Tiefe von 460 Metern exploriert wurde. Es wurden über 22.905 Fuß (6.982 Meter) an Untertagearbeiten abgeschlossen, die Stollen, Querschläge und Aufgänge umfassten (Harrington, 2021). Der Vortrieb an der Eagle Ader wurde auf vier Höhenlagen durchgeführt:

- Die Ebene 6400 erstreckt sich über ungefähr 5.700 Fuß (1.737 Meter);

- Die Ebene 6950 erstreckt sich über etwa 3.100 Fuß (945 Meter);

- Die Ebene 7140 erstreckt sich über etwa 280 Fuß (85 Meter) und ist nur von innerhalb der Grubenbaue; und

- Die Ebene 7300 erstreckt sich über eine Länge von etwa 564 Metern (1.850 Fuß).

Die Ebenen 6400, 6950 und 7300 erstrecken sich vollständig durch den Berg, vom Caribou Creek auf der Westseite bis zum Eagle Creek im Osten. Ungefähr 40 000 Tonnen abgebautes Materials wurden entnommen und anschließend von Hand in Erz- und Abraumhalden sortiert, die sich an den Stolleneingängen befinden (Harrington, 2021). Siehe Abbildung 4 unten.

Abbildung 4 - Alte Davis Keays Eagle-Aderlagerstätte um 1970

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.004.png

Nach einem Eigentümerwechsel Mitte der 1970er Jahre erschloss Kam Kotia Mines etwa 700 Meter entlang der Eagle Ader auf der Ebene 5950. Die Ader war Berichten zufolge etwa 3 Meter breit und bestand aus massivem Chalkopyrit (Harrington, 2021). Mineralisiertes Material von allen Untertagearbeiten in diesem Gebiet wurde gesammelt und etwa 58.000 Tonnen handverlesenes mineralisiertes Material wurde zur Bethlehem Copper Schmelzanlage südwestlich von Kamloops, BC, transportiert (Harrington, 2021).

Die früheren Arbeiten an der Ader Eagle sind sehr gut dokumentiert, mit Abschnitten und Längsschnitten durch den Berg und Karten mit Tonnage- und Gehaltsschätzungen, Plänen für Level-Probenahmen und unterirdischen Bohrabschnitten.

Zusätzlich zu diesen Arbeiten wurden die Oberflächenproben der freigelegten Eagle Ader kartiert und detailliert dokumentiert. Ein Beispiel für diese Arbeit ist in Abbildung 5 unten zu sehen, wo auf einer durchschnittlichen Breite von 2,09 Metern (6,84 Fuß) und einer Streichlänge von 45,73 Metern (150 Fuß) 2,19% Kupfer beprobt wurden.

Abbildung 5 - Oberflächenprobenahme der Westseite der Oberflächenexposition der Eagle Ader

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.005.png

Das untenstehende Drohnenfoto zeigt deutlich die Westseite der Ader Eagle, die untersucht wurde. Beachten Sie den Drohnenbediener und den Hubschrauber als Maßstab.

Foto 1 - Foto der West Side Eagle Ader, 2021

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.006.png

Ein weiteres Beispiel für die detaillierte Beprobung der Oberflächenexposition der Eagle Ader ist die Ostseite, die eine sehr steile vertikale Komponente aufweist. Das frühere Team der Gebirgsgeologen stieg sich vom Gipfel des Berges nach unten ab und nahm beim Abstieg Proben und führte Messungen und Kartierungen durch. Die alten Kletterseile an der Seite des Berges sind heute noch zu sehen. Klicken Sie hier (https://pr.report/iPkcjGD6), um den Drohnenflug über Davis Keays Eagle Ader zu sehen.

Abbildung 6 - Oberflächenprobenahme an der Ostseite der Oberflächenexposition der Eagle Ader

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.007.png

Wie oben in Abbildung 6 zu sehen ist, ergab die frühere Beprobung eine Gesamtlänge der bergseitigen Eagle Ader von 487,80 Metern (1.600 Fuß) mit einer durchschnittlichen Breite von 2,16 Metern (7,10 Fuß) und einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 6,38%.

Wie unten zu sehen ist, zeigt ein Foto aus dem Jahr 2021, das ich persönlich von einem Hubschrauber aus aufgenommen habe, deutlich die Ausmaße der Eagle Ader und ihre Steilheit. Der 6.950 Fuß lange Stollen ist maßstabsgetreu etwa 3 Meter mal 3 Meter groß.

Foto 2 - 2021 Foto der Ostseite der Eagle Ader, der Stollen ist 3 Meter x 3 Meter groß

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.008.png

Der Explorationsauftrag für das Jahr 2021 bestand darin, das Gebiet um die Davis Keays Stollen und die Eagle Ader zu erkunden. Die Eingänge zu den Stollen 6.950, 6.400 und 5.940 der früher erschlossenen Davis-Keays Mine befanden sich auf der Westseite des Hangs in einer Höhe von 2.115 bis 1.795 Metern.

Beim Überfliegen des Osthangs wurde der Ausgang des Stollens 6950 an einer fast senkrechten Felswand entdeckt (siehe Foto 2 oben). Ein weiterer alter Aushub (möglicherweise ein Stollen?) wurde auf einer niedrigen Höhe von 1.470 m östlich des Westarms des Yedhe Creek gefunden. Diese Ausgrabungen in den Berg erstrecken sich über eine vertikale Distanz von 645 Metern. Die Standorte und Höhen der Stollen sind:

Stollen 6950 - 357355E, 6492776N, Höhe 2115 Meter

Stollen 6400 - 357176E, 6492571N, Höhe 1949 Meter

Stollen 5950 - 356849E, 6492555N, Höhe 1802 Meter

Aushub - 355653E, 6493516N, Höhe 1470 Meter

Angesichts der Tatsache, dass die Eagle Ader und die Minenarbeiten sehr gut dokumentiert sind, bestand der Zweck der Exploration vor Ort darin, festzustellen, ob andere Adern existieren, die der Eagle Ader ähnlich sind.

Bei der Erkundung eines südwestlich verlaufenden Nebengrabens südlich der Stollen wurden 12 Proben, D-723428 - 432, 434 - 439 & 441, entnommen. Die Probe D-723428 aus Schutt, der mit 12% Kupferkies und Spuren von Bornit mineralisiert ist, wurde hangabwärts, auf einer Höhe von 2084 Metern vom Stollen 6.400 entnommen und ergab einen Cu-Gehalt von 6,73%.

In der Schlucht östlich der Stollen treten mindestens 6 unterschiedlich ausgeprägte Quarz-Karbonat-Gangsysteme zu Tage. An diesen Adern wurden sieben Splitter- und 4 SGrabproben entnommen. Die besten Kupferergebnisse wurden in der 020 Grad streichenden Ader in zwei beprobten Abschnitten erzielt, die 10 Meter voneinander entfernt auf einer Höhe von 1.986 Metern liegen.

Der nördlichste beprobte Abschnitt, D-723434 & 435, wies einen Durchschnittswert von 0,70% Cu über 1,6 Meter auf und der südliche beprobte Abschnitt, D-723436-428, einen Durchschnittswert von 0,84% Kupfer über 2,70 Meter. Die übrigen Splitter- und Grabproben wiesen einen geringen Cu-Gehalt von < 0,06 auf. Siehe Abbildung 7 und Tabelle 1 unten.

Abbildung 7 - Draufsicht auf das Eagle-Gebiet - Oberflächenprobenkarte mit Untersuchungsergebnissen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.009.png

Tabelle 1 - Oberflächenproben aus dem Gebiet der Davis Keays Eagle Ader

Proben-NuHöhe ProbenaWeite Kupfer Gemisch

mmer (Meter)rt (Meter% (Kupfer %

) Durchschnitt

x

Meter)

D - 2.084 Schutt 6,73

723428

D - 2.073 Grab 0,04

723429

D - 2.008 Grab 0,01

723430

D - 2.008 Splitte0.50 0,01

723431 r

D - 2.008 Splitte0.40 0,08

723432 r

D - 1.986 Splitte0.60 0,27 0,70 / 1,60

723434 r

D - 1.986 Splitte1.00 0,96 0,70 / 1,60

723435 r

D - 1.986 Splitte1.50 1,11 0,84 / 2,70

723436 r

D - 1.986 Splitte0.80 0,61 0,84 / 2,70

723437 r

D - 1.986 Splitte0.40 0,34 0,84 / 2,70

723438 r

D - 1.985 Grab 0,01

723439

D - 1.950 Grab 0,06

723441

Eine detailliertere Auswertung des Schattenmodells der Drohnenmission zeigt deutlich Streifen oder lineare Merkmale, die als Aderstrukturen interpretiert werden. Siehe Abbildung 8 unten.

Abbildung 8 - Digitales Bergschattenmodell

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65624/Fabled_Copper_040522_DEPRcom.010.png

Blick nach vorn

Weitere Pressemitteilungen über das Explorationsprogramm 2021 im Gebiet der Eagle Ader, die die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen am Boden, die Begehung unter Tage und schließlich die strukturelle Interpretation der Davis Keays Eagle Ader Lagerstätte enthalten, werden in den nächsten Wochen veröffentlicht.

QA QC Prozedur

Die von Fabled Copper Corp. gemeldeten Analyseergebnisse der Probenahmen beziehen sich auf Gesteinsproben, die von den Mitarbeitern von Fabled Copper Corp. direkt an ALS Chemex, Vancouver, British Columbia, Kanada, geschickt wurden. Die Proben wurden gemäß der ALS Chemex-Methode PREP-31 zerkleinert, aufgespalten und pulverisiert und anschließend auf das 33-Elemente-Paket ME-ICP61 durch Aufschluss mit vier Säuren und ICP-AES-Finish analysiert. Die ME-GRA21-Methode ist für Gold und Silber mittels Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss, 30 g nominales Probengewicht.

Über-Limit Methoden

Für Proben, die Edelmetall-Schwellenwerte von 10 g/t Au oder 100 g/t Ag auslösen, wird die folgende Methode verwendet:

Au-GRA21 Au durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss mit einer 30 g Probe.

Ag-GRA21 Ag durch Feuerprobe und gravimetrischen Abschluss.

Fabled Copper Corp. überwacht die Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) unter Verwendung von kommerziell beschafften Standardkernen und lokal beschafftem Blindmaterial, das in regelmäßigen Abständen in die Probenfolge eingefügt wird.

Über Fabled Copper Corp.

Fabled Copper ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen. Derzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, durch die Exploration und Erschließung seiner bestehenden Kupferprojekte im Norden von British Columbia Werte für seine Aktionäre zu schaffen. Das Muskwa Projekt umfasst insgesamt 76 Claims in zwei nicht zusammenhängenden Blöcken mit einer Gesamtfläche von ca. 8.064,9 Hektar und liegt im Liard Bergbaubezirk im Norden von British Columbia.

Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.

Fabled Copper Corp.

Telefon: (819) 316-0919

E-Mail: peter@fabledcopper.org

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledcopper.org

Deutsche Anleger:

M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)

Telefon.: 03641 / 597471

E-Mail: info@metals-consult.com

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar, so wie der Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Plänen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen bestimmten Faktoren und Annahmen, einschließlich der Tatsache, dass sich die finanzielle Situation und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen können. Einige der Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, sind unter anderem: Auswirkungen des Coronavirus oder anderer Epidemien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den USA und weltweit; die Bedingungen der Branche, darunter Schwankungen der Rohstoffpreise; staatliche Regulierung der Bergbaubranche, einschließlich Umweltregulierung; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Wettbewerb um oder die Unmöglichkeit, Bohrgeräte und andere Dienstleistungen zu bekommen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von den Aufsichtsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; die Volatilität der Marktpreise für Rohstoffe; die mit dem Bergbau verbundenen Haftungen; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme in Bezug auf die Bergbaubranche sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen gelten und wie die in den fortlaufend veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens beim Unternehmensprofil auf http://www.sedar.com dargestellt sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, diese wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65624

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65624&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30321D1006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.