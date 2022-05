QIAGEN - Auf der Startrampe

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 44,060 € (XETRA)

Nach dem Korrekturtief im März folgte bei der Aktie von Qiagen eine Erholung, die erst an der Hürde bei 45,67 EUR endete. Die folgende Korrektur konnte allerdings wie erwartet auf Höhe des Zwischentiefs vom Januar gestoppt werden. In Verbindung mit diesem Zwischentief und dem zwischen den Marken liegenden Jahrestief von Anfang März entstanden so die markanten Umrisse einer bullischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS), die eine Trendwende signalisiert (im Chart in orange skizziert).

Mit dem Anstieg über 44,00 EUR ist jetzt auch eine weitere Hürde aus dem Weg geräumt und damit ein Angriff auf den zentralen Widerstandsbereich von 45,67 bis 46,03 EUR in den kommenden Tagen zu erwarten. Darüber wäre die SKS aktiviert und die Trendwende "offiziell" vollzogen. Die Folge wäre ein Anstieg bis 48,00 EUR und darüber bereits auf 49,84 EUR. Selbst das Rallyhoch bei 51,50 EUR und das mittelfristige Kursziel bei 53,00 EUR kämen dann wieder in Reichweite.

Die bullischen Vorgaben wären dagegen erst bei einem Bruch der Unterstützung bei 41,16 EUR neutralisiert und gleichzeitig auch die SKS-Formation nach unten aufgebrochen. Die Folge wäre ein Absturz in Richtung 38,05 EUR.

Qiagen Chartanalyse (Tageschart)

Passende Hebelprodukte auf direkt Qiagen im Qiagen-Chart auswählen und sofort kaufen bzw. verkaufen? Das geht! Mit dem neuen KO-Zertifikate-Modus auf Guidants.

Traden Sie schon via Guidants und Guidants-App? Ob Ihr Broker verfügbar ist, erfahren Sie hier!

Eine ausführliche Anleitung zum (Hebelprodukt-)Handel aus dem Chart finden Sie auch hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)