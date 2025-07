Der Dax hat am Dienstag das vierte Mal in Folge nachgegeben. Der deutsche Aktienindex fiel nach anfänglichen Gewinnen um 0,42 Prozent auf 24.060 Punkte und entfernte sich damit weiter von seinem erst am Donnerstag erreichten Rekordhoch.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,40 Prozent auf 31.086 Zähler.

Der leichte Schwächeanfall des Dax am Nachmittag sei der Tatsache geschuldet, dass sich in New York trotz einer weiteren Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China mit der Chipfreigabe für Nvidia die Kauflaune in Grenzen gehalten habe, schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. "Die Wall Street hat einen Inflationsbericht verarbeiten müssen, aus dem das erste Mal herauszulesen ist, dass die Zollpolitik von Donald Trump wirklich die Preise nach oben treibt", betonte Stanzl.

Kontron dank Großauftrag mit sattem Plus

Über deutliche Gewinne durften sich heute Anleger freuen, die Kontron im Portfolio haben. Die SDax-Aktie stieg um rund neun Prozent auf 27,06 Euro. Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag von der französischen Bahn SNCF im dreistelligen Millionenbereich erhalten. Der Vertrag stellt demnach die Weiterentwicklung des mobilen Kommunikationssystems zu FRMCS sicher. Das ist ein 5G-basierter Kommunikationsstandard für Schienenverkehrssysteme.

Ergebniskorrektur: Thyssenkrupp-Nucera legt zu

Ebenfalls gute Nachrichten gab es bei den Aktien von Thyssenkrupp Nucera: Nach einer konkretisierten Ergebnisprognose des Unternehmens lagen die Aktien des Wasserstoffspezialisten zum Handelsschluss rund 3,1 Prozent höher bei 10,53 Euro. Nach zwei schwachen Tagen knüpften sie damit wieder an die Erholung der vergangenen Wochen an.

Mit Material von dpa-afx