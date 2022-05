MTU lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0) wird an diesem Donnerstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 2,10 Euro je Aktie ausbezahlen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 192,50 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite damit 1,09 Prozent.

Im Vorjahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie. Die MTU Aero Engines AG hat im ersten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 1,18 Mrd. Euro erwirtschaftet, 19 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum (Vorjahr: 989 Mio. Euro), wie am 29. April berichtet wurde. Das operative Ergebnis legte um 52 Prozent auf 131 Mio. Euro zu (Vorjahr: 86 Mio. Euro). Die bereinigte Ergebnismarge erreichte 11,1 Prozent nach 8,7 Prozent im ersten Quartal 2021. Der Gewinn nach Steuern stieg um 60 Prozent von 58 Mio. Euro auf 93 Mio. Euro.

„Die MTU ist 2021 wieder auf Wachstumskurs geschwenkt und hat diesen im ersten Quartal 2022 erfolgreich fortgesetzt“, so MTU-Chef Reiner Winkler bei Präsentation der Quartalszahlen. Das Unternehmen bestätigte auch seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022. Für das Jahr 2022 geht MTU von einem Umsatz zwischen 5,2 und 5,4 Mrd. Euro aus, wie bei Vorlage der Jahreszahlen berichtet wurde. Die bereinigte EBIT-Marge dürfte im mittleren Zwanziger-Prozentbereich zunehmen. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine beobachten wir kontinuierlich. Falls nötig werden wir unseren Ausblick anpassen“, so Reiner Winkler.

Die MTU Aero Engines AG ist mit rund 10.508 Mitarbeiter:innen Deutschlands führender Triebwerkshersteller.

Redaktion MyDividends.de