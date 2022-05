SHOPIFY - Absturz geht nach Katastrophenzahlen weiter

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 404,240 $ (NYSE)

Vor wenigen Tagen hatte ich mich bereits einmal mit der Shopify-Aktie beschäftigt (siehe: SHOPIFY - Aktie weiter im freien Fall). Heute hat der Konzern vorbörslich Zahlen vorgelegt. Und diese fallen richtig mies aus. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,00 USD je Aktie gerechnet. Das Unternehmen meldete aber nur 0,20 USD, also gerade mal ein Fünftel. Der Umsatz lag mit 1,2 Mrd. USD 0,4 Mrd. USD unter den Erwartungen.

Nach der letzten Analyse erholte sich die Aktie leicht. Sie näherte sich dem Widerstand bei 510,02 USD, ohne ihn aber zu attackieren. Die aktuellen Zahlen führen zu einem erneuten Einbruch. Die Aktie fällt auf und sogar unter das bisherige Tief in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch zurück. Dieses Tief stammt aus der letzten Woche und liegt bei 411,17 USD.

Abwärtsbewegung kann zunächst noch weitergehen

Das Fazit aus der letzten Analyse kann beibehalten werden. Die Zahlen bringen keine Änderung, sondern eine Bestätigung:

Die Aktie der e-commerce-Plattform befindet sich in einer intakten Abwärtsbewegung, die erst in der vorletzten Woche bestätigt wurde. Bisher zeigen sich zwar Anzeichen dafür, dass diese Abwärtsbewegung in eine Extremsituation hineingerät, aber eine Bodenformation oder ein Sell-off zeigen sich bisher nicht. Daher kann die Abwärtsbewegung noch etwas anhalten. Die nächste wichtige Unterstützungszone liegt im Bereich um 309,07-282,08 USD. Dort bestünde eine gute Chance auf eine größere Gegenbewegung oder sogar eine Bodenbildung.

Damit sich das Chartbild zügig verbessert, müsste die Aktie per Wochenschlusskurs über 510,02 USD ausbrechen. In diesem Fall wäre eine Erholung in den Widerstandsbereich um 842,00 USD möglich.

Fazit: Das Chartbild der Shopify-Aktie macht weiterhin einen bärischen Eindruck. Allerdings dürfte der Großteil der Abwärtsbewegung bereits hinter der Aktie liegen.

