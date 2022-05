DAX im Sell-Off

Die kurzfristige Euphorie nach dem Fed-Zinsentscheid hielt nur kurz an, wenige Minuten nach Handelsöffnung der US-Börsen knickten die Indizes weltweit ein, der DAX begab sich nachbörslich unter die Kursmarke von 14.000 Punkten. Damit deutet sich für heute ein neuerlicher Verlusttag an, der seit Jahresanfang dominierende Abwärtstrend hält, was er verspricht!

Damit sind die Rückfallrisiken wie bereits zuvor favorisiert erneut angestiegen, dreht das Barometer nicht auf der Stelle wieder zur Oberseite ab, drohen Verluste auf die Apriltiefs bei 13.566 Zählern, darunter müsste der etwas breitere Unterstützungsbereich zwischen 13.000 und 13.420 Punkte zum Einsatz kommen.

Die Hürde für ein potenziell bullisches Szenario ist wieder ein Stück weit abgesunken, jetzt müsste der DAX mindestens über das Niveau von 14.293 Punkten zulegen. Im Rahmen einer Zwischenerholung wären anschließend Zugewinne an 14.598 sowie 14.925 Punkten denkbar.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per April vorgelegt, Deutschlands Erzeugung im produzierenden Gewerbe per März folgt um 8:00 Uhr. Um 8:45 Uhr schaltet sich Frankreich mit neu geschaffenen Stellen ex Agrar Q1 (vorläufig) zu, Italiens Einzelhandelsumsätze aus März folgen um 10:00 Uhr.

Ab 14:30 Uhr stehen neu geschaffenen Stellen ex Agrar per April der USA auf der Agenda, darüber hinaus die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne ebenfalls aus April. An der Zahlenfront legen heute Adidas, Evonik, Fresenius, Jungheinrich und Rheinmetall Q1 ihre Bücher offen.