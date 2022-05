BASLER - Finale Verkaufswelle?

Basler AG - WKN: 510200 - ISIN: DE0005102008 - Kurs: 90,000 € (XETRA)

Die Basler-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im November 2021 markierte die Aktie des Herstellers von Kameras und -zubehör für spezielle Einsatzgebiete wie z.B. Medizin ihr aktuelles Allzeithoch bei 174,40 EUR.

Seit diesem Hoch korrigiert der Wert. Dabei fiel er zunächst auf das log. 38,2 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 92,92 EUR zurück. Dort bildete sich in den letzten Wochen ein symmetrisches Dreieck aus. Der Wert brach in der letzten Woche aus dem Dreieck nach unten aus und fällt in dieser Woche auf ein neues Tief in der Korrektur ab.

Weitere Verkaufswelle droht

Mit den Kursverlusten in der letzten und zu Beginn dieser Woche kommt es zu einem Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung bis in den wichtigen Unterstützungsbereich um 76,49 bis 76,22 EUR auslösen. Dort liegt mit dem alten Allzeithoch aus dem Dezember 2017 und dem log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 eine zentrale Unterstützungszone. An dieser Zone könnte es zu einer Bodenbildung und einer anschließenden Rally kommen. Daher ist es möglich, dass mit den Kursverlusten der letzten Tage die letzte Abwärtswelle in der Korrektur seit November 2021 gestartet ist.

Sollte die Aktie aber keinen Boden im Bereich zwischen 76,49 bis 76,22 EUR ausbilden und anschließend auch noch unter das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 62,97 EUR abfallen, dann würden weitere Abgaben in den Bereich um 33,50 EUR drohen. Damit würde die komplette Rally ab März 2020 abverkauft werden.

Fazit: In den nächsten Tagen ist mit weiteren Kursverlusten in der Basler-Aktie zu rechnen. Diese Kursverluste könnte zu mittel-langfristigen Einstiegskursen führen.

Basler AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)