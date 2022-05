DEUTSCHLAND-HOCHTIEF:Hochtief steigert Gewinn und kommt bei Cimic-Übernahme voran

Düsseldorf (Reuters) - Der größte deutsche Baukonzern Hochtief hat Gewinn und Auftragseingang zu Jahresbeginn gesteigert.

Die Übernahme der australischen Tochter Cimic wollen die Essener bald endgültig in trockene Tücher bringen.

Der Umsatz sei im ersten Quartal auf 5,3 (4,9) Milliarden Euro gestiegen, der operative Konzerngewinn habe auf 118 (99) Millionen Euro zugelegt, teilte der Konzern am Montag mit. Der Auftragseingang kletterte auf 6,5 (5,9) Milliarden Euro. Die Jahresprognose bekräftigte das Management. Hochtief strebt einen operativen Konzerngewinn im Bereich von 475 bis 520 Millionen Euro an, was einer Steigerung von fünf bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche.

Die Essener wollen sich zudem mit der kompletten Übernahme der australischen Tochter Cimic verstärken, dabei sind sie auf der Zielgeraden. Hochtief hatte zuletzt 96,13 Prozent der Cimic-Anteile kontrolliert, der Konzern will nun auch die übrigen Aktien einsammeln. Dies solle nun bald geschehen, teilte Hochtief weiter mit: "Wir erwarten, dass wir im zweiten Quartal zu 100 Prozent in Besitz unseres australischen Unternehmens kommen werden", sagte Hochtief-Chef Marcelino Fernandez Verdes. Die Essener bieten 22 australische Dollar je Cimic-Aktie. Hochtief und auch der spanische Mehrheitseigner ACS können mit der Übernahme in Übersee ihre Konzernstruktur vereinfachen. Analysten hatten dies immer wieder angemahnt.