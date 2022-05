Nikkei 225 Index: Stark ist anders

Der japanische Leitindex Nikkei 225 weist einen ähnlichen Kursverlauf zum DAX-Index auf, der Beginn dieser Woche startete ebenfalls negativ und befeuert die laufende Abwärtstendenz. An eine nachhaltige Stabilisierung ist derzeit noch nichts zu denken, vielmehr greift die Sorge um eine Ausweitung der Lockdowns in China um sich.

Insgesamt verharrt der Nikkei 225 bereits seit Mitte September letzten Jahres in einem intakten Abwärtstrend, zahlreiche Versuche diesen zu durchbrechen misslangen zuletzt. Auch hat sich das Barometer weit von seinem 50-Wochen-Durchschnitt entfernt und notiert derzeit um 26.300 Punkten. Der schwache Handelsauftakt in dieser Woche befeuert eine Korrekturausweitung.

Ziele lassen sich kurzfristig an den beiden Kursspitzen aus Ende Januar sowie Ende April um 26.044 Punkten ableiten. Aber erst darunter dürften dann die aktuellen Jahrestiefs um 24.681 Punkten in den Fokus der Händler rücken.

Eine rasche Rückkehr in bullisches Terrain wird dem Barometer dagegen weiterhin nicht zugetraut, ein solches Szenario dürfte erst oberhalb von mindestens 28.335 Punkten fruchten. In einem derartigen Fall könnten dann Gewinne an 29.388 und darüber 29.960 Punkte folgen. Woher allerdings derart positive Nachrichten herkommen sollen, ist unter den gegebenen Umständen nicht zu ermitteln.