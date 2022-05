Trading-Chance Nemetschek: Trendbruch!

Werbung

Aufwärtstrend gebrochen, neues Jahrestief und keine Gegenwehr seitens der Käufer: Die Nemetschek-Aktie hat ein markantes Short-Signal abgeliefert. Und das Bären-Lager hätte gute Argumente, um weiter auf die Aktie zu drücken.

Das erste Quartal 2022 lief tadellos und im Plan, die Gesamtjahresprognose wurde bestätigt. Derartig positive Nachrichten liefern momentan nicht gerade viele Unternehmen. Trotzdem greifen die Marktteilnehmer hier nicht zu, sehen die Aktie des Entwicklers von Bau- und Architektur-Software nicht als „sicheren Hafen“ an. Der Grund:

Jetzt schauen die Trader auf die Bewertung … und die ist immer noch zu hoch

Die Aktie ist ungewöhnlich teuer, was das Kurs/Gewinn-Verhältnis angeht. Das liegt, wenn man es mit dem aktuellen und dem erwarteten Wachstum des Unternehmensgewinns ins Verhältnis setzt, deutlich zu hoch. Nemetschek dürfte, wenn der unternehmenseigene Ausblick eintrifft, in diesem Jahr etwa 15 Prozent mehr verdienen, auch für 2023 und 2024 sehen die Analysten diese Größenordnung. Normalerweise rechnet man für das Kurs/Gewinn-Verhältnis das Doppelte des prozentualen Durchschnitts des aktuellen und des für die kommenden zwei Jahre erwarteten Gewinnwachstums, das würde ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 30 ergeben. Es liegt aber, wenn man den für 2022 erwarteten Gewinn annimmt, bei 48. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 30 wäre erst dann gegeben, wenn die Aktie auf 41 Euro fallen würde.

Nun hatte die Nemetschek-Aktie je in den vergangenen Monaten weit höher notiert und gehörte 2021 zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt. Und da war das Kurs/Gewinn-Verhältnis noch viel höher, ohne dass sich jemand daran störte. Wieso also jetzt?

Es ist ein typisches Phänomen: Solange die Hausse läuft, interessiert sich nahezu niemand dafür, ob die Bewertung zu hoch ist oder nicht. Aber wehe, die Hausse kippt und der Trend bricht. Dann steht die Bewertung im Fokus und auf einmal ist zu teuer, was zu höheren Kursen noch billig schien. Und dass Nemetschek jetzt kritisch gesehen wird, dass die Käufer sie jetzt auf einmal wie eine „heiße Kartoffel“ betrachten, die man lieber nicht anfasst, belegt das Chartbild.

Reaktion auf Quartalszahlen abverkauft … und die Bullen lassen sich nicht blicken

Die obengenannten, am 28. April veröffentlichten Quartalsergebnisse führten zwar an diesem Tag zu einem kräftigen Kursanstieg. Aber schon am Folgetag wurde dieses Kursplus massiv abverkauft. Und seither steht die Aktie unter kräftigem Druck, Gegenwehr ist nicht zu erkennen. Und das, obwohl es um wichtige charttechnische Unterstützungen ging, die es zu halten galt:

Quelle: marketmaker pp4

Am zweiten Tag der Verkäufe fiel der Kurs auf die mittelfristige, im März 2021 etablierte Aufwärtstrendlinie zurück. Diese bei 71 Euro liegende Linie bildete zusammen mit dem bisherigen Jahrestief, im März bei 68,40 Euro markiert, die mittelfristig entscheidende Kreuzunterstützung. Nemetschek tändelte zwar drei Handelstage in dieser Zone seitwärts, aber die Käufer wollten einfach nicht zurückkommen. Das führte am Freitag zum Trendbruch. Und Sie sehen: Auch da gab es kaum Gegenwehr, die Aktie schloss nahe am Tagestief. Ein markantes Short-Signal.

Hier muss man vorsichtig agieren, Nemetschek ist volatil

In den vergangenen Wochen ging es für diese Aktie zuerst ca. 11 Prozent nach oben, dann im Eiltempo fast 22 Prozent nach unten. Das zeigt schon, wie volatil Nemetschek ist. Und natürlich ist nicht davon auszugehen, dass der Abstieg der Aktie wie ein Strich weitergehen wird. Es kann jederzeit zu Gegenbewegungen kommen, die entsprechend des bisherigen Abstiegs ebenfalls kräftig ausfallen. Daher muss man, wenn man dieses Short-Signal umsetzen möchte, mit einem eher konservativen Hebel agieren, um sicherzustellen, dass man einen sinnvollen Stop Loss setzen kann, ohne dabei mehr zu riskieren, als angemessen wäre.

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short des Emittenten UniCredit herausgesucht, das einen Hebel von aktuell 2,56 ausweist. Basispreis & K.O.-Schwelle liegen bei 89,732 Euro, die Laufzeit ist unbegrenzt. Die WKN dieses Short-Zertifikats lautet HB5EX4. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf das Short-Zertifikat, um 1,59 Euro ansiedeln, das entspräche einem Kurs in der Nemetschek-Aktie von etwa 74,50 Euro.

PS: Hinweis auf die Trading-Chance Short auf SAP

Am Freitag ist die SAP-Aktie dynamisch unter die Tiefs der vergangenen Wochen gerutscht. Wir raten denen, die die Trading-Chance SAP Short vom 25. April umgesetzt haben, dazu, die Gelegenheit zu nutzen und den Stop Loss des Short-Zertifikats WKN JX6AKS auf Einstiegskurs nachzuziehen!

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 68,40 Euro, 69,58 Euro, 82,30 Euro, 94,78 Euro

Unterstützungen: 54,64 Euro, 50,95 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Nemetschek

Basiswert Nemetschek WKN HB5EX4 ISIN DE000HB5EX42 Basispreis 89,732 Euro K.O.-Schwelle 89,732 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 2,56 Stop Loss Zertifikat 1,59 Euro

