NOVAVAX - Aktienkurs wird nach Zahlen zertrümmert

Novavax Inc. - WKN: A2PKMZ - ISIN: US6700024010 - Kurs: 53,260 $ (Nasdaq)

Der Covid-19-Impfstoffhersteller Novavax meldete gestern nachbörslich Zahlen. Diese fielen enttäuschend aus. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,56 USD 13 Cent unter den Erwartungen. Der Umsatz lag bei 704 Mio. USD und damit 141,2 Mio. unter der Durchschnittsschätzung. Die Aktie reagiert darauf vorbörslich mit einem massiven Abschlag. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 53,26 USD wird sie aktuell unter 43 USD getaxt.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 331,68 USD vom 09. Februar 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Im Januar 2022 brach sie aus dem Trendkanal nach unten aus und bildete danach ein absteigendes Dreieck aus. Diese Fortsetzungsformation entfaltete seine Wirkung. Nach dem Ausbruch kam es zu einem schnellen Abverkauf auf 42,13 USD.

Zuletzt erholte sich der Wert wieder und nähert sich dem Dreieck an, erreichte aber die untere Begrenzung bei 65,82 USD nicht. In den letzten drei Tagen befand sich der Aktienkurs bereits wieder auf dem Rückzug. Die aktuellen Taxen deuten auf eine Eröffnung in der Nähe des Tiefs in der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch hin.

Verkaufswelle kann ungebremst weitergehen

Solche Monstergaps, wie es sich heute für die Novavax-Aktie andeutet bleiben oft lange offen. Oft folgen dann dynamische Bewegungen in Richtung des Gaps, also hier abwärts. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen das Aufwärtsgap vom 12. Mai 2020 zwischen 36,08 USD und 24,60 USD schließen.

Damit sich das Chartbild verbessert, müsste die Aktie über 65,82 USD ausbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally gen 85,50-85,00 USD oder sogar 117,12 USD möglich.

Fazit: Aktuell gibt es keinen Grund, sich auf der Longseite in der Aktie zu engagieren. Die Shortseite bittet aufgrund des bereits erfolgten Einbruchs nach den Zahlen aktuell auch keine guten CRVs.

Zusätzlich lesenswert:

ECOTEL – Bislang stabile Aktie mit guten Zahlen

SARTORIUS - Verkaufsdruck hält an

FUELCELL ENERGY - Der inoffizielle Weltmeister im Aktiendrucken

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Novavax Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)