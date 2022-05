So bereite ich mich auf einen Börsencrash vor!

Dieses Jahr war bisher nicht das beste für den Aktienmarkt. Der FTSE 100 und der S&P 500 sind im Vergleich zum Jahresbeginn fast unverändert geblieben, und für Technologie- und Wachstumsaktien waren es keine guten Monate. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat die Märkte in Aufruhr versetzt. Und jetzt belasten die hohe Inflation und die Zinsen die Aktienkurse.

Jetzt vermuten einige Analysten, dass ein weiterer Absturz oder eine Korrektur bevorsteht. Ich persönlich bin mir da nicht so sicher. Zum einen haben einige Unternehmen in den letzten Wochen Ergebnisse veröffentlicht, die über ihren Prognosen lagen, was darauf hindeutet, dass die recht einzigartigen wirtschaftlichen Bedingungen nicht allzu sehr auf der Performance lasten.

Das heißt aber nicht, dass ich keine Vorsichtsmaßnahmen treffe.

Gewinne mitnehmen und Bargeld halten

Eine Möglichkeit, wie ich mich auf eine Korrektur vorbereite, ist, mehr Bargeld als üblich zu halten. Das ist im Moment gar nicht so einfach, da die Inflation so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Eigentlich ist es logisch, mein Geld arbeiten zu lassen und die Rendite zu maximieren, um die Auswirkungen der Inflation auszugleichen.

Es könnte sich auch lohnen, einige der Gewinne, die ich bereits erzielt habe, einzulösen. Ich neige dazu, meine Investitionen lange zu halten, aber das hält mich nicht davon ab, Aktien zu verkaufen, wenn ich es für richtig halte.

Wenn es jedoch zu einer größeren Korrektur kommt, wie Anfang dieses Jahres, als Russland in die Ukraine einmarschierte, kann ich mein Bargeld nutzen, um Aktien zu niedrigen Preisen zu kaufen. Langfristig kann das für mein Portfolio sehr vorteilhaft sein.

Langfristige Strategie

Als langfristiger Investor schwöre ich, dass ich an meiner Strategie festhalten werde, um mein Portfolio zu vergrößern. Es ist wichtig, daran zu denken, dass sich die Märkte nach einem Absturz wieder erholen. Der S&P 500 ist in den letzten drei Jahrzehnten um das Zwölffache gestiegen, trotz des Dotcom-Absturzes im Jahr 2000, der Finanzkrise 2008 und der Coronavirus-Marktpanik 2020. Ich sollte also Vertrauen in die Aktien haben, die ich sorgfältig ausgewählt habe, und in ihre Fähigkeit, sich nach einem Absturz wieder zu erholen und ihren Wert zu beweisen.

Dranbleiben kann schwer sein. Ich erinnere mich, wie ich kurz nach dem ersten Lockdown in Großbritannien auf mein Portfolio geschaut habe. Das war schon ziemlich beängstigend. Aber ein Jahr später war es wieder auf dem Stand von vor der Pandemie.

Fokus auf Werte

Auch wenn der Markt abstürzt, bedeutet das nicht, dass meine Aktien plötzlich schlechter abschneiden oder dass sie weniger wertvoll sind. Die Konzentration auf das zugrunde liegende Geschäft ist hier der Schlüssel.

Hier kann es sich auch lohnen, mich auf Aktien zu konzentrieren, die billig erscheinen und sich kontinuierlich entwickeln, statt auf Unternehmen, deren Bewertung auf langfristigen Wachstumsaussichten beruht. Einige Aktien haben bereits ein sehr niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), und dafür kann es natürlich Gründe geben. Vorausgesetzt, der Crash wird nicht durch Rezessionsprognosen ausgelöst, könnten Wohnungsbauunternehmen ein guter Einstiegspunkt sein, da viele dieser Aktien bereits ein niedriges KGV haben. Ein weiterer Favorit von mir ist Bank of Georgia, die ein KGV von nur 3,4 hat. Selbst vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine lag das Verhältnis bei etwa fünf.

Der Artikel So bereite ich mich auf einen Börsencrash vor! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Dr. James Fox auf Englisch verfasst und am 04.05.2022 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

The Motley Fool UK besitzt keine der genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool glauben, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2022