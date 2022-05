DAX: Stellungskampf

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte am Dienstag eine kleine Erholungsbewegung einleiten, just zu Beginn der US-Börsen knickten die Notierungen aber wieder ein und verursachten empfindliche Abschläge unter 13.600 Zähler. Zwar lässt sich intraday eine Bodenbildungsphase erkennen, allerdings befindet sich diese noch in einem sehr frühen Stadium.

Im Erfolgsfall könnte tatsächlich von den aktuellen Wochentiefs um 13.380 Punkten nun eine Erholungsbewegung an 14.000 und darüber an den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 14.208 Punkten erfolgen, hierzu müssen aber Bullen ein Stück weit nachlegen.

Anderenfalls droht dem heimischen Leitbarometer weiteres Ungemach in Form von Abschlägen auf rund 13.000 Punkte. Sämtliche Notierungen darunter würden unweigerlich zu einem Test der Jahrestiefs bei 12.438 Punkten führen.

Es bleibt also spannend, ein Blick auf die Wirtschaftsdaten sollte hierbei nicht ausbleiben. In der Nacht zum Mittwoch hat China Verbraucher- und Erzeugerpreise aus April vorgelegt, Deutschlands Verbraucherpreise per April (endgültig) stehen in wenigen Minuten auf der Agenda.

Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit einer Reihe von Daten zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche und ab 14:30 Uhr zu den Verbraucherpreisen (Kernrate) und den Realeinkommen dazu. Quartalszahlen melden heute unter anderem Bilfinger, Brenntag, Continental, E.ON, K+S, Leoni und die Metro AG.