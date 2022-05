Evonik will Wachstum beschleunigen - Geschäfte mit Standardprodukten sollen weg

ESSEN (dpa-AFX) - Evonik will sich in den kommenden Jahren noch mehr auf die Spezialchemie konzentrieren und damit das Wachstum etwas beschleunigen. Der Umsatz soll nun aus eigener Kraft jährlich im Schnitt um mehr als 4 Prozent zulegen, teilte der MDax -Konzern am Mittwoch im Rahmen eines Kapitalmarkttages mit. Bisher lag das Ziel bei mehr als 3 Prozent Volumenwachstum. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollen davon weiter 18 bis 20 Prozent übrig bleiben.

Der Fokus liegt dabei auf den drei Wachstumssparten Specialty Additives, Nutrition & Care und Smart Materials. "Geschäfte, die wir aus strategischen Gründen abgeben, stellen wir bestmöglich auf", sagte Evonik-Chef Christian Kullmann laut Mitteilung. Die Vorbereitungen zur Trennung für alle drei Bereiche der Sparte Performance Materials - Superabsorber, Functional Solutions und Performance Intermediates - laufen bereits. Im Laufe des Jahres 2023 sollen dann neue Eigentümer oder Partner gefunden werden.

Gleichzeitig will Evonik bis 2030 insgesamt 3,7 Milliarden Euro in umweltfreundlichere Produkte sowie in die Weiterentwicklung von Produktionsprozessen und in die Infrastruktur stecken, um die CO2-Emissionen zu senken. Letzteres soll helfen, bis 2030 die operativen Kosten um mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr zu reduzieren./mis/jha/