PALANTIR Technologies - Ein komplettes Kursdesaster

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 7,140 $ (NYSE)

In meiner vorhergehenden technischen Kommentierung der Aktie vom 25. April wurde auf einen mehrmonatigen Bodenbildungsprozess hingewiesen: "Steigt Palantir auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 14,50 USD an, aktiviert das immerhin ein kleineres Kaufsignal innerhalb des intakten Abwärtstrendkanals mit möglichen Zielen bei 17,32 und 18.50-19,50 USD. In der Prognoseskizze arbeite ich mit dünnem grauen Prognosepfeil. Erste kleinere charttechnische Böden, die sich in starken Abwärtskorrekturen ausbilden, werden oft zerstört."

Der Aktienkurs konnte die genannte Triggermarke bei 14,50 USD nicht überwinden, der charttechnische Bodenbildungsprozess konnte also abgeschlossen werden. Ein Kaufsignal kam nicht zustande. Tatsächlich hat sich dieser erste Bodenbildungsversuch als vergebene Mühe entpuppt. Wie geschrieben: "Erste kleinere charttechnische Böden, die sich in starken Abwärtskorrekturen ausbilden, werden oft zerstört."

Palantir Technologies hat vorgestern Quartalszahlen präsentiert. Das Management von Palantir sieht das Softwareunternehmen im derzeit unsicheren Umfeld gut auf Kurs, die Anleger sind da anderer Meinung. Die Aktien brachen am Montag zweistellig ein, nachdem Palantir durchwachsene Zahlen und einen schwachen Ausblick vorgelegt hatte. Für das laufende Quartal erwartet Palantir im „Base Case" einen Umsatz von 470 Mio. Dollar, was unter dem FactSet-Konsens von 484 Mio. Dollar liegt. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Das Chartbild seit IPO ist ein Desaster. Abwärtsbewegung intakt, nach dem Gapdown keine Stabilisierungstendenzen.

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.

PALANTIR Technologies - Versuch eines Bodens

25.04.2022 - 22:00 Uhr

Seit Ende Januar vergangenen Jahres bewegt sich die Aktie in einem brachialen Abwärtstrendkanal. Die bisherige Maximalausdehnung der Abwärtskorrektur beträgt 78 %. Dieser eingangs beschriebene inverse SKS-Bodenbildungsprozess sitzt der unteren Begrenzungslinie des breiten Abwärtstrendkanal im 10-USD-Bereich auf. Steigt Palantir auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 14,50 USD an, aktiviert das immerhin ein kleineres Kaufsignal innerhalb des intakten Abwärtstrendkanals mit möglichen Zielen bei 17,32 und 18.50-19,50 USD.

In der Prognoseskizze arbeite ich mit dünnem grauen Prognosepfeil. Erste kleinere charttechnische Böden, die sich in starken Abwärtskorrekturen ausbilden, werden oft zerstört.

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)