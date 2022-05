DGAP-Adhoc: Vorläufige Umsatzerlöse von EUR 28,8 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von EUR 7,6 Mio. (bereinigte EBITDA-Marge von 26,3%) in Q1 2022; Prognose für Geschäftsjahr 2022 bestätigt (deutsch)

Vorläufige Umsatzerlöse von EUR 28,8 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von EUR 7,6 Mio. (bereinigte EBITDA-Marge von 26,3%) in Q1 2022; Prognose für Geschäftsjahr 2022 bestätigt

Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse von EUR 28,8 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von EUR 7,6 Mio. (bereinigte EBITDA-Marge von 26,3%) in Q1 2022; Prognose für Geschäftsjahr 2022 bestätigt Frankfurt am Main, 13. Mai 2022. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies") hat im ersten Quartal 2022 vorläufige Umsatzerlöse von EUR 28,8 Mio. erzielt, was einem Wachstum von +166% ggü. dem Vorjahreszeitraum Q1 2021 entspricht. Das bereinigte EBITDA stieg um +844% ggü. dem Vorjahr auf EUR 7,6 Mio. und entspricht somit einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,3% (Q1 2021: 7,4%). Dieser Anstieg ist maßgeblich getrieben von dem Umsatz- und Ergebnisbeitrag der Bikeleasing in Q1 2022. Im Vergleichszeitraum Q1 2021 gehörte Bikeleasing noch nicht zu Brockhaus Technologies. Wie am 2. Mai 2022 im Rahmen der Veröffentlichung des Jahresabschlusses kommuniziert, erwartet Brockhaus Technologies für das Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse zwischen EUR 140 - 150 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 35%. Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung Q1 2022 der Brockhaus Technologies wird am Montag, den 16. Mai 2022 veröffentlicht. Der Earnings Call Q1 2022 ist für Dienstag, den 17. Mai 2022, um 17.00 Uhr CET angesetzt. Das EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen, bereinigt um Kosten des Erwerbs von Tochterunternehmen, aufwandswirksam zu erfassende Kosten von Eigenkapitalmaßnahmen und anteilsbasierte Vergütungsaufwände. Sowohl die Umsatzerlöse als auch das EBITDA sind außerdem um Effekte aus Kaufpreisallokationen (PPA) bereinigt. Für weitere Informationen zu alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 86ff. unseres Geschäftsberichts 2021 verwiesen. Kontakt: Brockhaus Technologies - Paul Göhring Phone: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com