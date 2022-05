PLUG POWER - Ist der Ausverkauf zu Ende?

Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 13,580 $ (Nasdaq)

In der Plug-Power-Aktie herrscht gerade Ausverkaufsstimmung. Bereits seit Anfang April kommt der Kurs unter Druck. Erschwerend kamen in den vergangen Tagen noch zwei Faktoren hinzu, die den Abwärtstrend weiter beschleunigten. So legte das Unternehmen Anfang der Woche Zahlen vor, die enttäuschten. Weder beim Umsatz noch beim Gewinn konnte man die Erwartungen des Marktes erfüllen. Anleger hatten dies befürchtet und verkauften die Aktie bereits im Vorfeld, womit der wichtige Support bei ca. 18 USD bärisch gebrochen wurde. Zusammen sorgten diese Faktoren in Plug Power in dieser Woche für einen Abverkauf bis zum gestrigen Tief bei 12,70 USD. In einer Woche verlor die Aktie so mehr als 33 % an Wert.

Hat die Aktie Stabilisierungschancen?

Angesichts dieses Ausverkaufs stellt sich natürlich die Frage, wie es um mögliche Stabilisierungschancen in der Plug-Power-Aktie steht. In diesem Zusammenhang muss man einen Blick auf den längerfristigen Chart werfen. Hier ist zu erkennen, dass die Aktie momentan in einer Konsolidierungszone aus dem Jahr 2020 gehandelt wird. Zusammen mit den starken Kursverlusten der letzten Tage und dem anziehenden Volumen könnte eine Erholung gestartet werden.

Am laufenden Abwärtstrend ändert dies jedoch nichts. Darüber hinaus ist der angesprochene Supportbereich nicht gerade auffällig, sodass er wahrscheinlich keine großen Marktteilnehmer ansprechen wird. Ohne vollständige Bodenbildung, bleibt die Aktie angeschlagen und mit oder ohne Erholung sind neue Tiefs in Richtung einstelligen Preisbereich später einzuplanen.

Ein kurzfristiger Timing-Versuch!

Plug Power Inc.

Um das Risiko in der Plug-Power-Aktie richtig einzuschätzen, kann man auch einen Blick in den Stundenchart werfen. Die oben angesprochene Stabilisierung/Erholung steht selbst hier noch auf wackeligen Beinen. Dafür müsste der Kurs über 14,13 USD und das gestrige Tageshoch ansteigen. Und selbst dann warten bei ca. 15,25 USD und 16,25 USD die nächsten kurzfristigen Widerstände.

Fazit: Man sollte sich genau überlegen, ob man im aktuellen Ausverkauf der Plug-Power-Aktie wirklich eine Longposition aufbauen möchte. Es gibt zwar temporäre Stabilisierungsanzeichen, mehr aber noch nicht. Zudem wird derzeit maximal von eine Erholung und noch nicht von einer bullischen Trendwende ausgegangen.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)