TESLA - Startet hier die nächste Rally?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 728,000 $ (Nasdaq)

In den vergangenen Wochen ist der Kurs der Tesla-Aktie wie ein Stein gefallen. Noch Anfang April notierte dieser im Bereich von 1.125 USD und Anleger hatten die Hoffnung, dass der dortige Widerstandsbereich endlich geknackt werden kann. Jetzt, wenige Wochen später hat man gänzlich andere Sorgen. Man muss sich die Frage stellen, ob der laufende Aufwärtstrend/Bullenmarkt noch intakt ist.

Support wird erneut gekauft!

Diese Frage ist sicherlich nicht so leicht zu beantworten, denn schon seit November geht es in der Tesla-Aktie volatil zu. Dabei gab es mehrere Versuche, das bisherige Allzeithoch bei 1.243,49 USD zu knacken. Gelungen ist dies bisher nicht.

Auf der anderen Seite aber konnten auch die Bären den ganz großen Coup noch nicht landen. Zwar kam es in der Aktie immer wieder zu dynamischen Abwärtsbewegungen, die großen bullischen Strukturen der letzten Jahre wurden aber noch nicht gebrochen. Dazu hätte der Kurs unter ca. 560 USD zurückfallen müssen.

Neue Rally?

Richten wir den Blick nach vorne, könnte es in den nächsten Tagen in der Tesla-Aktie spannend werden. Gestern erreichte der Kurs den Supportbereich um 700 USD, wo sich das Verkaufsinteresse kurzfristig erschöpft hat. Die Bullen haben hier die Chance, zumindest eine temporäre Erholung einzuleiten. In diesem Zusammenhang bieten sich Erholungen in Richtung 780 USD an. Kann man den dortigen Widerstandsbereich überwinden, wären kurzfristig weitere Gewinne bis hin zu ca. 860 USD möglich. Gelingt den Käufern sogar eine größere Bodenbildung, darf man vom nächsten Anlauf auf den zentralen Widerstandsbereich ab ca. 1.125 USD träumen. Wie schnell dies gehen kann, haben wir im März gesehen.

Fakt ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch auch, dass die Bullen nicht viel mehr als den Supportbereich um 700 USD ins Rennen schicken können. Mittelfristig steckt die Aktie definitiv in einer Korrektur und kurzfristig gibt es seit April einen dynamischen Abwärtstrend. Sollte der Supportbereich nachhaltig brechen, ist mit Abgaben auf 633 und sogar 575/560 USD zu rechnen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)