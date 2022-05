So wenig Geld brauchst du, um mit dem Investieren zu starten (10 Euro oder weniger!)

Wie viel Geld braucht man, um mit dem Investieren zu starten? Sicher, wenn man sich ein diversifiziertes Aktien-Depot zulegen möchte, so ist das wohl eher ein mittlerer vierstelliger Betrag. Mindestens! Wobei man definitiv nicht direkt den Betrag benötigt. Der Faktor Zeit ist entscheidend, man kann schließlich nach und nach sein Geld in Aktien stecken.

Aber Aktien sind nicht die einzige Möglichkeit, um zu investieren. Insbesondere bei ETFs und Indexfonds reichen deutlich geringere Werte. Blicken wir heute darauf, wie man mit 10 Euro oder weniger anfangen kann. Und warum es in der Praxis trotzdem irgendwann relevant ist, die Einsätze zu erhöhen.

Wenig Geld, um mit dem Investieren zu starten!

Die wirklich gute Nachricht ist jedoch, dass man mit wenig Geld das Investieren beginnen kann. Erst Broker und insbesondere Discount-Broker bieten inzwischen Sparpläne ab 10 Euro an. Das heißt, dass man mit 10 Euro pro Monat einen Sparplan auf einen kostengünstigen ETF oder Indexfonds auflegen kann. Oder sogar mit weniger.

Wenn man das Intervall sogar auf einer längeren Streuung basieren lässt, kann man weniger investieren. Bei einem vierteljährlichen Investitionsintervall von 10 Euro reichen rein rechnerisch 3,33 Euro pro Monat. Halbjährlich wären es ca. 1,67 Euro. Das zeigt, dass eigentlich wirklich jeder anfangen kann, sein Geld in vermögensaufbauende Produkte zu investieren.

Trotzdem sollte man sich fragen, welche Ziele möglich sind. Und was in der Praxis realistisch möglich ist. Wer zum Beispiel 3,33 Euro selbst über 45 Jahre zu einer marktüblichen Rendite von 8 % p. a. investiert, der kommt nach diesem Zeitraum auf 16.144 Euro (rein rechnerisch). Natürlich ist das ein solides Vermögen, wofür man im Endeffekt lediglich knapp 1.800 Euro selbst investiert hat. Aber mit weniger Zeit verschwindet der Rendite-Teil ziemlich schnell. Über 25 Jahre wären es zum Beispiel lediglich 3.047 Euro. Trotzdem: Es lohnt sich definitiv, auch mit kleineren Beträgen anzufangen.

Regelmäßigkeit, lernen & irgendwann erhöhen!

Trotzdem kann jeder mit dem Investieren anfangen. Ein Sparplan und ein marktbreiter ETF bei immer geringeren Konditionen machen das möglich. Im Zweifel gilt: Selbst mit 10 Euro pro Vierteljahr und viel Zeit ist zumindest ein Vermögensaufbau möglich, der besser als nix ist.

Geringe Beträge führen natürlich selbst mit dem Faktor Zeit zu einem geringeren Vermögensaufbau. Das Gute ist jedoch: Wenn man irgendwann die Mittel hat, so kann man seinen Einsatz sukzessive erhöhen. Aber die Menge an Geld, die man investieren kann, ist definitiv kein Hindernis. Smarte Tools, Broker und Lösungen führen dazu, dass inzwischen jeder das, was man sparen und beiseitelegen kann, in Aktien, Indexfonds und ETFs packen kann.

