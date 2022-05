American Express: Lohnt jetzt ein Einstieg?

American Express blickt auf eine sehr lange Aufwärtsphase zurück, der Boom der Weltwirtschaft und damit einhergehende Zahlungen in Kartenform haben dem Unternehmen satte Gewinne beschert, in der Spitze erreichte das Papier Anfang dieses Jahres einen Wert von 199,55 US-Dollar. Die beschriebene Seitwärtsspanne hält jedoch schon seit Sommer letzten Jahres an und erstreckt sich zwischen den Kursmarken von 149,89 und rund 200,00 Dollar. Die Marktturbulenzen der letzten Wochen haben für empfindliche Abschläge direkt an die untere Begrenzung der Handelsspanne gesorgt, wo die Aktie wieder angesprungen ist. Kurzzeitig könnten hieraus Long-Chancen hervorgehen, sofern auch die Aktienmärkte in eine Aufwärtsbewegung übergehen.

EMA 50 im Fokus

Kurzfristige Chancen auf eine Erholung ergeben sich nach technischer Auswertung zunächst in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 168,35 US-Dollar, darüber könnte sogar eine überschießende Welle an 174,33 US-Dollar heranreichen. Spätestens von dort aus sollten allerdings wieder größere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Für kurzzeitige Anleger ergibt sich dennoch eine Chance an dieser Bewegung über gewisse Instrumente überdurchschnittlich zu partizipieren. Ein eindeutig bärisches Szenario für die American Express-Aktie würde sich allerdings unter den Novembertiefs von 149,86 US-Dollar ergeben, Abschläge auf die größere Unterstützung um 136,95 Dollar müssten dann zwingend einkalkuliert werden. Achtung, das mittelfristige Chartbild trübt sich zusehends ein.