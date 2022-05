DGAP-News: Nova Property Fund Management AG erweitert mit Michel Burgunder ihr Team von Immobilienspezialisten in der Westschweiz (deutsch)

Nova Property Fund Management AG erweitert mit Michel Burgunder ihr Team von Immobilienspezialisten in der Westschweiz

^ Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Personalie Nova Property Fund Management AG erweitert mit Michel Burgunder ihr Team von Immobilienspezialisten in der Westschweiz 16.05.2022 / 07:30 --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung, 16. Mai 2022 Die Nova Property Fund Management AG ernennt Michel Burgunder per 1. Juni 2022 zum Managing Director Westschweiz und Co-Leiter Transaktionen. Er wird massgeblich dazu beitragen, die Ziele und das Wachstum in der Westschweiz weiter voranzutreiben. Michel Burgunder (48) ist bei der Nova Property Fund Management AG in seiner Funktion als Managing Director Westschweiz und Co-Leiter Transaktionen insbesondere für Akquisitionstätigkeiten in der Westschweiz verantwortlich. Hierzu zählen Ankäufe von neuen Bestandesliegenschaften, Entwicklungs-projekten und Bauland, Sacheinlagen, Asset Swaps oder Asset und Share Deals für die aktuellen Immobilienportfolios. Michel Burgunder bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Schweizer und internationalen Immobilienmarkt mit und war seit 2018 als Director Acquisition für die Westschweiz beim Global Real Estate der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG tätig. Davor war er Chef Service Constructions & Développement Immobilier bei Vaudoise Assurances (2016-2018), Senior Portfolio Manager bei Steiner AG (2011-2016) und innerhalb der Bouygues Gruppe Projekt Manager Real Estate bei Bouygues Immobilier in Lissabon, Portugal sowie Development Project Manager bei Losinger Marazzi (2001-2010). Er ist Architekt Fachhochschule Westschweiz und verfügt über einen Abschluss in Architecture EPF der Universität Coimbra, Portugal sowie ein Postgraduate Degree (Msc) in Property Management and Evaluation der Lisbon School of Economics & Management, Portugal. Marcel Schneider, CEO der Nova Property Fund Management AG, kommentiert: «Wir freuen uns, mit Michel Burgunder unsere regionale Präsenz in der Westschweiz weiter auszubauen und gleichzeitig unsere Kompetenzen im Bereich Transaktionen verstärken zu können.» Kontaktpersonen Marcel Schneider Roland Süsstrunk CEO CIO [1]marcel.schneider@novaproperty.ch [1]roland.suesstrunk@novapropert 1. y.ch 1. mailto:marcel.schneider@novaproper mailto:roland.suesstrunk@novapro ty.ch perty.ch Nova Property Fund Management AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich +41 (0)44 276 40 40 info@novaproperty.ch www.novaproperty.ch Nova Property Fund Management AG Die Nova Property Fund Management AG wurde am 5. November 2018 von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Fondsleitung mit Sitz in Zürich bewilligt und ist seit diesem Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen deutlich über CHF 2.5 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten. --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Nova Property Fund Management AG Feldeggstrasse 26 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41442764040 E-Mail: info@novaproperty.ch Internet: www.novaproperty.ch EQS News ID: 1352673 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1352673 16.05.2022 °