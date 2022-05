Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Fibre Net AG und Sunrise UPC bauen bestehende Partnerschaft aus



16.05.2022 / 11:27



Swiss Fibre Net AG (SFN) ist langjährige Partnerin von Sunrise UPC. Zusammen mit ihren Partnern investiert die SFN in die Entwicklung, den Bau, Vertrieb und Unterhalt modernster FTTH-Glasfasernetze. Die beiden Unternehmen bauen nun ihre Zusammenarbeit weiter aus, wodurch Sunrise UPC weiterhin Zugang zu FTTH Glasfaserinfrastrukturen im ganzen Versorgungsgebiet der Swiss Fibre Net sichert. Sunrise UPC sichert sich damit schnelle und stabile Zugänge zu FTTH Glasfaserinfrastrukturen im ganzen Versorgungsgebiet der Swiss Fibre Net. Bereits 2018 haben SFN und Sunrise UPC ihre Partnerschaft von 2013 verlängert und ausgebaut. Langfristige Partnerschaft mit gemeinsamen Zielen André Krause, CEO von Sunrise UPC sagt: «Mit unseren Glasfaser-Partnerschaften sichern wir uns in den grössten Städten und Agglomerationen eine langfristige Unabhängigkeit ». In Ergänzung zu unserem leistungsfähigen HFC Netz ermöglicht die Vereinbarung mit der SFN, die Privat- und Geschäftskunden im weitaus grössten Teil der Schweizer Haushalte und Unternehmen mit ultraschnellen Breitbandprodukten zu versorgen. Andreas Waber, CEO von SFN bestätigt: «Sunrise UPC ist seit bald 10 Jahren ein Glasfaserkunde der SFN, die Partnerschaft wurde auch laufend an die Anforderungen des Marktes angepasst. Der erneuerte Vertrag bringt beiden Unternehmen deutliche Vorteile». Swiss Fibre Net und ihre Partner können davon profitieren, dass Sunrise UPC nun einen doppelt so grossen Marktanteil aufweist wie vor der Fusion. Dies erhöht auch die potentielle Anzahl Kunden für schnelle FTTH Anschlüsse auf den Glasfasernetzen der SFN. Sunrise UPC wiederum verfügt über attraktive Zugangskonditionen mit SFN, welche der neuen Marktsituation Rechnung tragen. Waber sagt: «Eine absolute Win-Win-Situation». Sunrise UPC unterstützt FTTH Branchenlösung der SFN Weiterhin bezieht Sunrise UPC langfristige Nutzungsrechte (IRU) für den Zugang zu den FTTH Infrastrukturen aller Swiss Fibre Net Netzpartner in allen Landesteilen der Schweiz. Dies können Energieversorger, Kabelnetzbetreiber oder andere Anbieter sein. Mit diesem Ansatz strebt die SFN eine FTTH Branchenlösung an. Sunrise UPC begrüsst die FTTH Branchenlösung, weil dadurch der FTTH Ausbau ohne Verzögerung stattfinden kann und gleichzeitig aufgrund eines zusätzlichen Anbieters von FTTH Wholesale Leistungen eine nachhaltige Stärkung des Wettbewerbs im Wholesalegeschäft resultiert. Pressemitteilung (pdf) Sunrise UPC Swiss Fibre Net AG Media Relations Andreas Waber Tel.: 0800 333 000 Tel.: +41 79 668 90 78 media@sunrise.net andreas.waber@swissfibrenet.ch

Ende der Medienmitteilungen