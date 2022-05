WashTec lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Waschanlagenbauer WashTec AG (ISIN: DE0007507501) wird an diesem Montag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. WashTec will der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 2,10 Euro je Aktie vorschlagen. Zusätzlich soll die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.

Im letzten Jahr wurde eine Dividende von 0,99 Euro je Aktie und eine Sonderdividende in Höhe von 1,31 Euro je Aktie ausgeschüttet. Auf dem derzeitigen Kursniveau von 51,50 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,08 Prozent (ohne Berücksichtigung der Sonderdividende).

Die Umsätze der WashTec Gruppe stiegen im ersten Quartal 2022 um 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 101,0 Mio. Euro, wie am 28. April berichtet wurde. Währungsbereinigt betrug die Umsatzsteigerung in den ersten drei Monaten 17,1 Prozent. Das EBIT der Gruppe stieg um 31,4 Prozent auf 4,6 Mio. Euro. Die EBIT-Rendite belief sich auf 4,6 Prozent und lag damit über der Rendite des Vorjahreszeitraums von 4,1 Prozent. Unter dem Strich legte das Konzernergebnis 15 Prozent auf 2,3 Mio. Euro zu.

Für das Gesamtjahr 2022 strebt WashTec eine Umsatzsteigerung von 5 Prozent – 9 Prozent bei einer zweistelligen EBIT-Rendite an.

WashTec mit Sitz in Augsburg beschäftigt knapp 1.800 Mitarbeiter. Zum Angebot gehören Portalanlagen, Waschstraßensysteme und SB-Waschplätze im PKW- und Nutzfahrzeugbereich. WashTec wurde im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss von California Kleindienst und der Wesumat AG gegründet.

Redaktion MyDividends.de