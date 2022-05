DAX: Downtrend auf dem Prüfstand

Der Deutsche Aktienindex DAX profitiert von einer zweiten Erholungswelle, die wie bereits zuvor favorisiert in den beschriebenen Zielbereich um den 50-Tage-Durchschnitt sowie den laufenden Abwärtstrend aufwärts reichte. Ein Ausbruch ist aber noch lange nicht sicher, kann kurzfristig allerdings auch nicht ausgeschlossen werden.

Noch hält der Abwärtstrend seit Anfang dieses Jahres, was er verspricht. Aber für einen nachhaltigen Ausbruch darüber sollten mindestens zwei Tageskerzen darüber etabliert werden. Nur hierdurch würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg zumindest an 14.550 und darüber 14.818 Punkte merklich zunehmen.

Häufig hat man genau in diesem Bereich allerdings heftige Gewinnmitnahmen beobachtet, diesmal könnte es ähnlich laufen, die fundamental Daten haben sich unterdessen nicht unbedingt zum Besten entwickelt. Das hieße in einem derartigen Szenario unterhalb der Kursmarke von 13.964 Punkten Abschlagspotenzial auf 13.600 Zähler und darunter die Vorwochentiefs von 13.380 Punkten.

Weitere Wirtschaftsdaten werden in wenigen Minuten mit dem Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren fortgesetzt, um 15:15 Uhr folgen eine Reihe Daten zur US-Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung per April und um 16:00 Uhr den NAHB-Hausmarktindex sowie die Lagerbestände aus März. Ab 20:00 Uhr könnte man sich eine Rede von Fed-Präsident Jerome Powell auf dem Wall Street Journal‘s Future of Everything Festival in New York anhören. Nächste planmäßige Nachricht steht eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen auf der Agenda.