ZIM - Reederei-Aktien sind in diesen Zeiten gefragt

Die Aktien der großen Containerschiffsreedereien zeigen deutliche relative Stärke am Markt. Bestes Beispiel ist die Aktie der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, aktuell die Nummer 4 der weltgrößten Containerschiffsreedereien, klettert heute innerhalb des starken Aufwärtstrends auf neue Allzeithochs. Nicht ganz so stark zeigen sich die Papiere von Zim Integrated Shipping Services, dennoch sind die Kursmuster als sehr konstruktiv zu werten. Mit Spannung blicken die Anleger auf die morgen vorbörslich erwarteten Quartalszahlen, welche größeren Schwung in den Kursverlauf bringen könnten.

Zentrale Hürde unter Beschuss

Seit drei Handelstagen geht es dynamisch aufwärts mit der ZIM-Aktie, jetzt attackiert sie den Widerstandsbereich bei 67 - 68 USD. Wird diese Hürde nachhaltig überwunden, dürften weiter steigende Notierungen in Richtung 79 und 91 USD folgen. Später wären mit einem Ausbruch auf neue Hochs mittelfristige Kursgewinne zur gestrichelten Pullbacklinie denkbar.

Auf der Unterseite stützen der EMA200 (rot) sowie die Zwischentiefs knapp oberhalb von 54 USD. Mit Kursen unterhalb von 54 USD könnte die wichtige Unterstützungszone bei 46 - 48 USD nochmals getestet werden. Erst deren Bruch würde größere Verkaufssignale mit Zielen bei 33 - 34 USD auslösen.

Fazit: Die Bullen basteln gerade an einer Trendwende nach der Korrektur aus dem März und April. Dabei wird momentan eine wichtige Hürde attackiert, die als Trigger für die Bullen dienen könnte. Augenmerk sollte auf die morgen erwarteten Zahlen gerichtet werden, welche stärkere Kursbewegungen auslösen könnten.

