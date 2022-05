Dws &: Aktuelle Stimmungsanalyse

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Dws & ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Dws &, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Marktteilnehmer:

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dws &. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 "Sell"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung:

Die Aktie der Dws & wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine positive Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dws & vor. Das Kursziel für die Aktie der Dws & liegt im Mittel wiederum bei 45,23 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 32,5 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 39,18 Prozent. Dies ist verbunden mit einer positiven Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Dws & insgesamt die Einschätzung positiv.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Dws & mit einer Rendite von -6,19 Prozent mehr als 558 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 810,67 Prozent. Auch hier liegt Dws & mit 816,86 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Dividende:

Wer aktuell in die Aktie von Dws & investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,95 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte einen Mehrertrag in Höhe von 0,91 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich eine neutrale Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

5. Relative Strength Index:

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dws & führt bei einem Niveau von 20,78 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 51,64 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.

6. Fundamental:

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 8,62 liegt Dws & unter dem Branchendurchschnitt (96 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 238,27 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

7. Technische Analyse:

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dws &-Aktie ein Durchschnitt von 35,44 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,5 EUR (-8,3 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 32,37 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,4 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Dws & ergibt, die Aktie erhält eine neutrale Einschätzung. Dws & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Dws & heute eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Dws &-Aktie:

Kurs: 32,55 EUR +0,16 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.05.2022 10:01:33)

ISIN: DE000DWS1007

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: DWS:GR

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.