SLM SOLUTIONS - Aktie auf Erholungskurs

SLM Solutions Group AG - WKN: A11133 - ISIN: DE000A111338 - Kurs: 10,680 € (XETRA)

Nach der fundamentalen Betrachtung von Sascha Gebhard in der vergangenen Woche (SLM SOLUTIONS - Noch ein weiter Weg zum Erfolg) wollen wir heute das Chartbild der Aktie unter die Lupe nehmen. Im Zuge des starken Abwärtstrends der vergangenen Monate hatte auch diese Aktie deutlich an Wert verloren. Aus dem Jahr 2020 stammt der Unterstützungsbereich bei 9,30 - 9,54 EUR, an dem die Aktie jetzt nach oben hin abprallt. Es läuft eine kleine Kurserholung, die als technische Gegenbewegung im intakten Abwärtstrend zu werten ist.

Entscheidende Widerstände bei 12 und 16 EUR

Die laufende Erholung könnte die Aktie noch bis 11,80 - 12,20 EUR tragen. Dort liegt der erste Kreuzwiderstand. Anschließend oder bei sofortiger Schwäche wären dann weitere Rücksetzer bis 9,30 - 9,54 EUR oder sogar bis zur Kurslücke zwischen 8,01 und 8,64 EUR denkbar.

Erst mit Kursen nachhaltig oberhalb von 12,20 hellt sich das kurzfristige Chartbild leicht auf. Bei ca. 13,40 - 13,50 und 15,20 - 16,00 EUR liegen dann die nächsten Hürden. Größere Kaufsignale entstehen erst beim Überwinden von 16 EUR per Tages- und Wochenschlusskurs.

Fazit: Die laufende Erholung hätte noch ein wenig Platz nach oben. Die echten Bewährungsprüfungen für die Käufer stehen dann an den genannten Widerstandszonen an.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)